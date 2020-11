Williams: sostituito del personale in Turchia per COVID

La Williams cambia una parte dello staff che partirà per il Gran Premio di Turchia: alcuni soggetti sono stati messi in isolamento volontario perché hanno avuto contatti con positivi al COVID-19 nelle ultime due gare.

La squadra di Grove ha ammesso in una dichiarazione: “Williams conferma che abbiamo avuto una serie di casi positivi al COVID-19 durante i weekend dei Gran Premi del Portogallo e dell'Emilia Romagna”.

"Anche se non vogliamo dare dei dettagli sulle singole persone colpite dal virus, confermiamo che tutti i casi sono stati gestiti in linea con il protocollo della FIA sul COVID-19, dando priorità alla sicurezza del nostro personale”.

“Al fine di garantire che seguiamo queste linee guida sulla sicurezza, diverse persone del nostra team di pista si sono perché a stretto contatto con i casi casi positivi. In base ai controlli che abbiamo svolto, del personale di solito destinato in fabbrica andrà in pista per il prossimo weekend del Gran Premio di Turchia”.

"Chiediamo comprensione per il fatto che limitiamo le informazioni al riguardo, ma vorremmo estendere i nostri ringraziamenti a tutto il personale del team, che sia a casa o in pista, e alle loro famiglie per il supporto che assicurano in questo momento così difficile”.

Il personale del paddock è tenuto a effettuare un tampone ogni cinque giorni, mentre è impegnato a un GP, nonché uno entro le prime 24 ore dall'arrivo nel paddock.

L'ultimo rapporto emesso dalla FIA ha confermato che c'erano stati otto casi positivi su 1.781 test completati tra il 30 ottobre e il 5 novembre.