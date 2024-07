F1 | Williams sorpresa che Red Bull e Mercedes non abbiano preso Sainz

Carlos Sainz in Williams, per di più con un contratto pluriennale che a Grove giurano non avere alcuna clausola d'uscita in caso di chiamata da parte di un top team, è la notizia della settimana e non solo perché la Formula 1 ha iniziato a osservare il periodo di fermo imposto dalla pausa estiva.

Il pilota madrileno era il pezzo pregiato rimasto sul mercato dopo l'annuncio dell'approdo a Maranello di Lewis Hamilton, nuovo compagno di squadra di Charles Leclerc a partire dal 2025.

Mercedes e Red Bull hanno lungamente atteso prima di ufficializzare i piloti per la prossima stagione (Mercedes deve ancora completare la propria line up piloti), eppure, nonostante Sainz fosse sul mercato, hanno preso strade diverse. E questo ha aiutato Williams ad arrivare al proprio obiettivo nonostante sulla carta potesse sembrare un'ipotesi di fantamercato.

"Sono sorpreso che Red Bull e Mercedes non abbiano pensato a Carlos. Perché considero Carlos uno dei 4 piloti migliori e, a volte, addirittura il numero 2 della griglia", ha subito precisato James Vowles, team principal della Williams, parlando di Sainz.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Perché qualcuno non dovrebbe volerlo nel suo team? La mia visione delle cose è che i team sono sempre più vicini. Quindi la differenza marginale che un pilota può fare, e non intendo solo in termini di prestazioni, è molto importante. Guardate Carlos e guardate tutte le squadre in cui è stato. Sono tutte migliorate in modo significativo. E capisco perché dopo aver passato gli ultimi 9 mesi a parlare con lui ogni settimana, se non quotidianamente. Penso che la mia compagna si sia anche interrogata sul nostro rapporto... Ma quello che ho capito di Carlos è che è una macchina da prestazioni".

"Farà assolutamente tutto ciò che è in suo potere per trasformare non solo se stesso, ma anche la squadra che lo circonda. E questa è una cosa molto forte. Vale più di quanto e come possa guidare una macchina. E' capace di far progredire il team nella stessa misura. Quindi, quando ci si trova nella posizione di Red Bull, con un campionato Costruttori a rischio, è sempre una decisione difficile. Ma sì, io avrei voluto Carlos accanto a Max".

"Se sei in Mercedes, è una scelta difficile, ma hanno oscillato tra il non essere competitivi, nel qual caso ha senso investire sul futuro, e l'essere molto competitivi e ora è più difficile decidere se investire in entità conosciute o sconosciute. Ma certamente Mercedes ha molte più informazioni di me. E' più che probabile che siano molto sicuri della direzione che prenderanno, che sia Verstappen o Antonelli non lo so. Ma non sono sciocchi. Hanno preso questa decisione in modo sensato".