F1 | Williams: Sargeant sulla FW44 nelle Libere 2 in Brasile

Carica lettore audio

Williams ha il preciso obiettivo di portare Logan Sargeant a ottenere la Superlicenza, in modo tale da poterlo schierare titolare a partire dalla prossima stagione accanto al già confermato Alexander Albon.

Per questo motivo il team di Grove ha deciso di concedere un altro turno di prove libere al pilota statunitense nel fine settimana imminente, quello che ospiterà il penultimo atto del Mondiale 2022 di Formula 1: il Gran Premio di San Paolo del Brasile a Interlagos.

Sebbene il format del fine settimana sia differente da quello solito, con la Sprint Race che sarà svolta al sabato sera anticipando le qualifiche al venerdì, Williams metterà in macchina Sargeant nelle Prove Libere 2, ovvero l'ultimo turno di prove prima della Sprint Race.

E' chiaro come il team britannico abbia scelto di sacrificare il presente per cercare di avere una certezza in più per il prossimo anno. Sargeant prenderà il posto di Alexander Albon nelle Libere 2, togliendo così tempo prezioso al thailandese nella preparazione della monoposto.

Questo, però, lo aiuterà a ottenere la tanto attesa Superlicenza e, con essa, la possibilità di correre da titolare in Formula 1 a partire dalla prossima stagione.

Logan Sargeant, Williams Racing, in garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sargeant, inoltre, prenderà parte alle Libere 1 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale di F1 prima di tornare al volante della FW44 nei Young Driver Test che si terranno sempre sul tracciato di Yas Marina.

"Non vedo l'ora di continuare a progredire con la squadra e di fare tesoro dell'esperienza acquisita ad Austin e a Città del Messico", ha dichiarato Sargeant.

"Avere l'opportunità di guidare su una pista iconica come Interlagos, con le sue curve a gomito e la Senna S, è una grande emozione. Ringrazio ancora una volta tutti i dipendenti della Williams per avermi dato un'altra possibilità di guidare".

Dave Robson, responsabile delle prestazioni dei veicoli in pista di Williams Racing, ha aggiunto: "Logan Sargeant continua la sua serie di sessioni di Libere con la FW44 e questo fine settimana guiderà la vettura di Alex durante le FP2".

"Si tratta di una situazione insolita per un evento Sprint e più difficile del solito, in quanto la vettura di Alex sarà in Parc Ferme durante le FP2".

"Tuttavia, l'esperienza che Logan potrà fare è inestimabile e dargli un'altra opportunità è un buon investimento per il suo futuro. Ha fatto un ottimo lavoro ad Austin e a Città del Messico e siamo fiduciosi che lo farà di nuovo nonostante il formato insolito del weekend".