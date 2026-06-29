F1 | Williams, Sainz duro dopo l'Austria: "Non abbiamo affidabilità, passo e non possiamo andare a punti"

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Carlos continua a non essere soddisfatto delle prestazioni della sua monoposto, in una stagione partita ad handicap a causa del sovrappeso della FW48 (ma non solo). Al Red Bull Ring, inoltre, ecco la mancanza di affidabilità: è saltata la batteria?

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Eric Le Galliot

La stagione 2026 è iniziata male per la Williams e, giunti all'ottavo appuntamento, le cose non sono affatto migliorate. O, quanto meno, non nel modo in cui Carlos Sainz si sarebbe aspettato.

La FW48 è nata più pesante del previsto, a maggior ragione dopo il crash test fallito a inizio anno e al conseguente intervento del team che ha dovuto rinforzare le strutture per avere il nulla osta dalla FIA. Il piano del team per fare dimagrire la monoposto nata a Grove, almeno in un primo momento, era previsto per le prime 3-4 gare della stagione.

Con la cancellazione di due eventi la questione si è protratta nel tempo e, ancora oggi, le FW48 continuano a deludere. E' chiaro che i problemi della vettura non possano essere tutti riconducibili al peso, e anche ciò che abbiamo visto al Red Bull Ring è una situazione a dir poco complicata.

Terzultima forza in qualifica, la Williams non è andato oltre il penultimo posto in gara con Alexander Albon, davanti alla sola Aston Martin di Fernando Alonso. Carlos Sainz, invece, è stato costretto al ritiro. Sino a quel momento, Sainz era autore di una gara decente, ma lui stesso al termine della gara non ha voluto fare voli pindarici o raccontarsi favole.

"Non prendiamoci in giro. È un risultato positivo solo se lo si guarda nel contesto del livello di prestazione che abbiamo in questo momento, che è molto scarso. È positivo perché questo fine settimana non mi sentivo a mio agio con la macchina, poi ho cambiato un paio di cose prima delle qualifiche e altre prima della gara, e questo mi ha riportato alle sensazioni che avevo a Barcellona e nelle gare precedenti, dove mi sentivo a mio agio, almeno considerando le prestazioni limitate che abbiamo", ha dichiarato il madrileno nel post gara di Spielberg. 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Quindi, almeno da questo punto di vista, mi sento rassicurato. Ma spero che questo sia l'ultimo di questi weekend davvero negativi, in cui è andato tutto storto. Perché, alla fine, non abbiamo affidabilità, non abbiamo passo, non abbiamo una macchina in grado di andare a punti. Dovremo quindi aspettare e vedere se le cose miglioreranno a Silverstone".

In tutto ciò, la Williams ha comunque mostrato un altro problema, ovvero quello che ha fermato Sainz durante la gara. Stavolta non si tratta di un guasto legato alla monoposto, quanto alla power unit Mercedes. 

"E' successo tutto all'improvviso. Si è semplicemente spento tutto", ha detto Carlos parlando del problema che lo ha costretto al ritiro lo scorso fine settimana.

Dalle immagini della camera car è stato possibile vedere letteralmente spegnersi lo schermo del volante della FW48 di Carlos e, di conseguenza, sentire lo spegnimento della vettura. Questo ha portato il madrileno a parcheggiare a bordo pista, verso il muretto dei box, spingendo la direzione gara a introdurre la Virtual Safety Car.

Il team di Grove, a oggi, non ha ufficializzato il problema avuto dalla FW48 di Sainz, pur parlando di guasto elettrico. Dalle modalità del ritiro di Carlos, è possibile che a lasciarlo a piedi sia stata la batteria. Se così fosse, sarebbe l'ennesimo problema a quella componente della power unit Mercedes.

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