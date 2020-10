Williams: Russell cresce col nuovo barge board

George Russell con il 14esimo posto nella griglia del GP del Portogallo ha dato un saggio delle sue grandi qualità di guida proprio nel momento in cui la nuova proprietà della squadra di Grove potrebbe decidere di appiedarlo l’anno prossimo per fare posto a Sergio Perez che in dote porterebbe il pacchetto di sponsor messicani.

Ma la prestazione del giovane conduttore inglese in parte è dovuta anche alla crescita della FW43: la monoposto è in continua evoluzione per cercare di lasciare l’ultima posizione nel mondiale Costruttori con zero punti.

A Portimao i tecnici Williams hanno portato un nuovo barge board che è caratterizzato dalla moltiplicazione degli elementi verticali che spuntano sopra al boomerang, ma che ora si ancorano all’elemento principale verticale generando dei vortici diversi nell’andamento dei flussi. Ci sono anche tre coltelli davanti al supporto del boomerang sul fondo.