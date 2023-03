F1 | Williams pronta a sacrificare la FW45 pensando al lungo termine

Carica lettore audio

Vowles è entrato in Williams il mese scorso e comprende bene la portata della sfida che deve affrontare per sollevare la squadra dal fondo della classifica.

In un articolo pubblicato sul sito web della Williams la scorsa settimana, Vowles ha lasciato intendere di non essere interessato a dedicare tutti gli sforzi per migliorare la vettura attuale.

"Stiamo cercando di gettare le basi per rimanere qui non solo per un anno, ma per tre o cinque anni", ha detto.

"Ci vuole tempo per metterle in atto, ci vuole tempo per consolidarle e per far sì che prendano piede. Non possiamo sacrificare nessuno di questi aspetti per il beneficio a breve termine della FW45".

Quando in Bahrain gli è stato chiesto di chiarire se questo significava che non ci sarebbero stati aggiornamenti per la FW45 nel corso del 2023, Vowles ha spiegato che, anche se ci sarebbe stato un certo lavoro di sviluppo, non è quello il suo obiettivo principale.

"C'è sicuramente un equilibrio", ha detto. "Ma, fondamentalmente, l'intento all'interno dell'organizzazione è incredibilmente chiaro".

"Se si può scegliere tra una decisione che ci migliora la prossima settimana o una che può migliorarci in modo significativo tra sei mesi, 12 mesi o 24 mesi, si sceglie la seconda di queste due decisioni".

"Tuttavia, c'è ancora la galleria del vento, che deve essere sottoposta al normale processo di valutazione delle prestazioni. E sono sicuro che questo porterà a dei miglioramenti che potremo aggiungere alla vettura quest'anno".

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles è chiaro nel dire di essere felice di lasciare liberi i ruoli tecnici chiave della sua organizzazione per il momento, se sa che a lungo termine arriveranno dei candidati di alta qualità.

"Non abbiamo certo intenzione di prendere scorciatoie per ricoprire i ruoli tecnici, ad esempio, con persone che possiamo assumere in sei mesi piuttosto che in 12 o 24 mesi. Troveremo le persone giuste e le metteremo al loro posto".

"Anche per quanto riguarda le strutture di base della vettura, non abbiamo intenzione di affrettare il telaio del prossimo anno. Ci assicureremo di farlo nel modo in cui sono più abituato: prendendoci il tempo necessario, ma facendo in modo di ottenere delle prestazioni".

Vowles ha passato le ultime settimane a cercare di capire quali siano gli aspetti su cui la squadra ha bisogno di essere migliorata.

E anche se pensa che la sua analisi richiederà ancora un po' di tempo, è già consapevole di quanto tempo ci vorrà affinché la squadra raggiunga i suoi obiettivi.

"Negli ultimi 15 anni, la squadra ha attraversato un'enorme quantità di difficoltà, finanziarie e non, ed è sopravvissuta a tutto questo", ha detto.

"Ma si tratta solo di sopravvivenza rispetto ad altre organizzazioni che hanno avuto finanziamenti. E questo è il lusso che ho avuto prima di entrare a farne parte".

James Vowles, Williams team principal Photo by: Williams

"Il risultato è che ci sono differenze abissali tra la situazione attuale e quella futura. E l'ordine di grandezza, il budget cap, è un fattore limitante per tutte queste cose, semplicemente perché ci mette in una posizione in cui c'è una quantità limitata di flusso di cassa, e non sarà sufficiente per spianare la nostra strada verso il successo come probabilmente vorrei io".

"Il percorso prevede, in una certa misura, un certo numero di anni per portare alcune delle strutture principali al livello richiesto per arrivare al vertice. E non si tratta di un lavoro di sei mesi o 12 mesi".

"Inoltre, come ho discusso in precedenza anche all'esterno, ci troviamo in una posizione in cui ci manca del personale tecnico chiave e la squadra è decisamente sotto pressione in questo momento per garantire che stiamo riempiendo questi posti vuoti nel miglior modo possibile. Quindi, il percorso non è fatto di mesi, ma di anni".