F1 | Williams: Piastri titolare nel 2023 e... già a breve?

Il futuro di Oscar Piastri è stato definito. Il ventunenne pilota di Melbourne debutterà in Formula 1 con la Williams, al posto di Nicholas Latifi, ormai ai titoli di coda della sua esperienza nel Circus e destinato ad un passaggio in IndyCar.

Resta però ancora l’interrogativo del ‘dove e quando’, perché le possibilità sono due. Piastri è alle battute finali della trattativa con la Williams per disputare il mondiale 2023, un negoziato portato avanti da Alpine che sosterrà il campione in carica di Formula 2 mantenendo il suo ‘cartellino’.

L’esordio potrebbe però essere anticipato qualora Latifi decidesse di concludere in tempi brevi la sua esperienza in Formula 1. Uno scenario che appare tutto altro che una speculazione considerando i risultati ottenuto dal canadese in questa prima parte di stagione, condizionati da un impatto negativo in termine di feeling con la monoposto 2022.

Dopo il weekend di Baku sono emersi rumors secondo i quali Latifi potrebbe disputare a Montreal il suo ultimo Gran Premio, concludendo l’esperienza in Formula 1 nella sua gara di casa, ma al momento non ci sono conferme da parte del team e dal entourage del pilota.

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine F1 Team arriva nel paddock Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sin dal suo esordio (datato 2020) Latifi ha garantito alla Williams un budget di sponsorizzazioni molto importante nel bilancio della squadra. Un’eventuale chiusura anticipata del rapporto potrebbe diventare complessa sul fronte finanziario se ci fosse da parte del pilota la volontà di interrompere anche l’accordo con gli sponsor. La situazione diventerà chiara nel weekend di Montreal, ma intanto Piastri si scalda.

Oggi Oscar sta girando sul circuito di Silverstone con l’Alpine del 2021, un test che fa parte di un programma di prove pianificato ad inizio stagione dalla squadra per permettergli di familiarizzare con la guida di una Formula 1.

E proprio la pista inglese tra poco più di due settimane ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna, un appuntamento a cui Piastri è atteso (come sempre da inizio stagione) nelle vesti di ‘reserve driver’ della Alpine. Questo ad oggi, ma se Latifi dovesse realmente annunciare il suo stop, per Piastri le lunghe e noioso ore che trascorre nell’hospitality della squadra lasceranno il posto all’emozione che accompagna ogni pilota alla vigilia dell’esordio in Formula.