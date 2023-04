F1 | Williams nomina l'ex MLB Paul Asencio nuovo revenue officer

Carica lettore audio

Novità importante in casa Williams. Il team britannico ha ingaggiato Paul Asencio come nuovo revenue officer per il proprio team di Formula 1.

A partire dal 10 di aprile la Williams potrà contare su Asencio come nuovo direttore del reparto commerciale e marketing. Il nuovo arrivato lavorerà da New York con il preciso intento di aumentare le entrate. Un chiaro intento di crescita da parte di Dorliton Capita, proprietario del team dopo averlo acquisito nell'agosto del 2020.

Asencio, nel corso della sua carriera, ha avuto un ruolo importante nel reparto commerciale della UFC e un ruolo simile per un paio danni in Fanatics. Il suo ruolo principale, però, lo ha avuto ai New York Mets, squadra della Major League Baseball, per un periodo di 18 anni.

"Nel proseguire la trasformazione di Williams Racing, siamo lieti di dare il benvenuto a Paul per rafforzare il nostro team commerciale e di marketing", ha dichiarato il presidente di Williams Matthew Savage in un comunicato.

"Ha un fantastico curriculum negli sport globali, tra cui UFC e MLB, e non vediamo l'ora che contribuisca al nostro percorso".

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sono incredibilmente entusiasta di entrare a far parte della Williams Racing. La Formula 1 è su una traiettoria di crescita enorme e sono felice di farne parte", ha aggiunto Asencio.

Williams continua così a riprogrammare i suoi ruoli dirigenziali e quelli chiave in seguito alle partenze di Jost Capito, il direttore tecnico François-Xavier Demaison e il responsabile dell'aerodinamica David Wheater, avvenute al termine della passata stagione.

Da quel momento è arrivato Frédéric Brosseau, nuovo COO, ma anche James Vowles, nuovo team principal. Al momento alla Williams manca ancora il nome della persona che dovrà sostituire in maniera permanente FX Demaison. Il suo ruolo lo ha temporaneamente preso Dave Worner.

Parlando il mese scorso, Vowles ha confermato che la Williams sta continuando la ricerca di nuovi talenti tecnici e che gli attuali membri della squadra stanno sostituendo il team fino all'assunzione di un nuovo direttore tecnico e del responsabile dell'aerodinamica.

"In futuro, c'è una leadership tecnica in cui al momento ci sono molte persone che fanno un ottimo lavoro, ma abbiamo bisogno di integrarle con una buona esperienza nel settore", ha detto Vowles.