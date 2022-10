F1 | Williams: nel 2023 con Sargeant se otterrà la Superlicenza

Carica lettore audio

Il piano Williams legato ai piloti 2023 è ormai chiaro. Logan Sargeant, attuale pilota impegnato in FIA Formula 2, è il prescelto dal team di Grove per affiancare dall'anno prossimo Alexander Albon.

L'americano ha girato al volante della FW44 nel corso di questo fine settimana, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin, cogliendo un altro punto nella Superlicenza necessaria per correre in Formula 1.

Williams, chiarendo ulteriormente i suoi progetti sul ragazzo che bene sta facendo in F2, ha fatto sapere che Logan girerà nelle Libere 1 anche in Messico e ad Abu Dhabi. In questo modo potrà raggiungere un numero tale di punti da potersi permettere di chiudere entro il sesto posto nella classifica finale di F2, cogliendo comunque la Superlicenza.

Se così dovesse essere, Sargeant sarà il nuovo pilota della Williams a partire dalla prossima stagione. La conferma è arrivata direttamente dal team principal della Williams, Jost Capito, il quale ha dichiarato: "Riteniamo che Logan sia pronto a correre".

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"A condizione che abbia abbastanza punti per la Superlicenza, sarà il nostro secondo pilota per la prossima stagione".

"Logan ha dimostrato un alto livello di comprensione durante il suo debutto nelle Libere 1 di Austin e ha fornito feedback utili per aiutare i preparativi della squadra per il resto del fine settimana", ha dichiarato Sven Smeets, direttore sportivo della Williams.

"Stiamo offrendo a Logan ulteriori opportunità in Messico e ad Abu Dhabi per integrarsi con la squadra a bordo pista sia nelle sessioni di prove libere che nei test dedicati ai giovani piloti, mentre lavoriamo duramente per sostenere Logan nei suoi sforzi per ottenere la Superlicenza FIA".

Qualora Sargeant dovesse riuscire a prendere la Superlicenza e a diventare il pilota titolare della Williams dal 2023, diverrebbe anche il primo pilota statunitense a correre in Formula 1 dal 2015, quando Alexander Rossi corse qualche gran premio al volante della Marussia. Prima di lui, l'ultimo pilota a stelle e strisce impiegato a tempo pieno in F1 era stato Scott Speed, nel 2007, con la Toro Rosso.