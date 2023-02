F1 | Williams: la FW45 ha fatto l'esordio in pista a Silverstone

Carica lettore audio

Una settimana fa la Williams ha svelato i colori della propria monoposto 2023, una livrea evoluta che presenta gli stessi concetti della passata stagione e aggiunge lo sponsor Gulf. Oggi, invece, ha deciso di unire due momenti fondamentali come l'effettiva presentazione della FW45 e il suo primo momento in pista.

Niente cerimonie ufficiali, niente vettura statica, né dichiarazioni. La FW45, dopo una prima occhiata grazie a qualche foto diffusa dal team nella tarda mattinata di oggi, è entrata direttamente in pista, sul tracciato britannico di Silverstone, per sfruttare i 15 chilometri concessi dal regolamento sportivo per i team che vogliono compiere uno shakedown.

Sul tracciato britannico la Williams ha avuto un conduttore d'eccezione: il suo ex pilota Jenson Button, il quale ha letteralmente presentato l'evento seguendo passo dopo passo i primi chilometri in pista della nuova nata di Grove.

"E' un giorno eccitante. Ho lavorato tanti anni nello sviluppo di tante vetture e non si vede l'ora di metterle in pista. Il team fa un installation lap con Albon al volante per vedere che tutti i sistemi siano a posto. Ma ogni volta che ci sono giornate come queste è sempre una grande emozione", ha dichiarato il campione del mondo 2009.

Pochi chilometri, giusto il tempo di capire che tutti i sistemi fossero perfettamente funzionanti prima di impacchettare tutto il materiale verso Sakhir, in Bahrain, dove tra 10 giorni scatterà il primo e unico test pre-stagionale (23-25 febbraio).

Al volante della monoposto Alexander Albon, pilota confermato dopo un buon 2022. Il thailandese è stato infatti l'unico a portare a punti la FW44. Il bottino di 4 punti totalizzato a fine anno gli ha garantito un'altra stagione, mentre Nicholas Latifi è stato sostituito dall'esordiente Logan Sargeant.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams F1

La FW45 non è una monoposto completamente nuova, né estremamente differente dalla sua progenitrice. Il gruppo di lavoro coordinato da Dave Robson ha lavorato soprattutto sulla zona delle pance, una sorta di evoluzione di quelle che esordirono lo scorso anno proprio a Silverstone, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il packaging del retrotreno, soprattutto dei radiatori, è stato rivisto proprio per poter lavorare per trovare più carico aerodinamico e migliorare le prestazioni nelle curve lente. Insomma, cercare di migliorare molto i punti deboli dell'anno scorso, mantenendo però i buoni dati riguardanti la resistenza all'avanzamento che aveva a FW44.

“Le curve a bassa velocità e ad alta deportanza sono state certamente importanti per noi in termini di come abbiamo sviluppato la vettura. Credo che molto dipenda dalle sue caratteristiche e da come i piloti possono sfruttare il carico di cui dispone”, ha affermato Robson.

"Abbiamo lavorato molto su questo aspetto. È difficile fissare un obiettivo di tempo sul giro per una cosa del genere e quindi poi confrontarlo con il carico e la resistenza aerodinamica di base può essere complesso. Ma pensiamo di aver fissato dei buoni obiettivi".

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams F1