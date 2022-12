F1 | Williams: Jost Capito lascia per andare in Sauber?

F1 | Vasseur: "La Ferrari per me è apice del mondo delle corse"

Frederic non nasconde la sua felicità per la chiamata di Maranello: "Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”. Soddisfatto anche Benedetto Vigna, CEO del Cavallino: "Ll sua leadership è ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”.