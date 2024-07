F1 | Williams in ritardo: le novità solo dopo la pausa estiva

A Silverstone finalmente si è rivista una Williams in grado di lottare per la zona punti, con un nono posto dal grande significato per la squadra, che ha così allungato anche in classifica sulla Sauber, rimasta a quota zero dopo metà campionato.

Prima di arrivare in Gran Bretagna, in casa Williams vi era qualche incertezza sul potenziale della FW46, in particolare perché il risultato della tappa spagnola era stato leggermente al di sotto delle aspettative del team.

Tuttavia, come spiegato da James Vowles, nel corso del trittico formato dagli appuntamenti in Spagna, Austria e Gran Bretagna, la squadra di Grove è riuscita a migliorare le performance andando soprattutto a lavorare a livello sospensivo in vista della gara di casa, per quanto questo non spieghi del tutto il salto in avanti visto a Silverstone.

Yuki Tsunoda, VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Glenn Dunbar

“Durante il trittico siamo riusciti a migliorare le performance lavorando soprattutto a livello sospensivo a Silverstone. Ciò chiaramente ha aiutato, ma non spiega la differenza tra Barcellona e Silverstone, c’è qualcosa che si lega direttamente a certe caratteristiche della vettura”, ha raccontato James Vowles nel video di approfondimento rilasciato dalla scuderia.

“Dopo Silverstone abbiamo notato delle cose il che è l’aspetto più importante, capire perché in certi appuntamenti siamo più lenti mentre in altri siamo più veloci. Capire questo aspetto ci permetterà di essere più veloci durante l’anno”.

“Gli aggiornamenti chiaramente non nascono da una notte all’atra, ad esempio quelli di Silverstone hanno visto un lavoro tra le quattro e le sei settimane. Ma è capire soprattutto l’utilizzo del telaio e delle gomme che può far capire come fare un passo in avanti”.

Come la vettura della passata stagione, anche la FW46 digerisce alcuni tracciati meglio di altri e, proprio a Silverstone, la monoposto dello scorso anno mise in mostra una delle sue migliori performance. Per quanto la vettura di questo campionato non sia più il “missile” del 2023 sui rettilinei, ne ha mantenuto comunque certe caratteristiche, in particolare la competitività nei tratti a gas spalancato e con le basse temperature, che rendono più semplice gestire gli pneumatici.

Logan Sargeant, Williams FW46 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Il nono posto di Albon è senza dubbio un segnale incoraggiante per il team, anche perché, in realtà, vi sarebbe stato il potenziale per un doppio arrivo in zona punti con scelte un pizzico più oculate con Logan Sargeant, non solo sul timing del pit stop, ma anche sulle scelte delle mescole per lo stint finale. “Il weekend di Silverstone ci dà fiducia che possiamo arrivare a ottenere una doppia top ten nel corso della stagione, ma per riuscirci dobbiamo essere sicuri di sviluppare la vettura, più di quanto abbiamo fatto a Silverstone”, ha spiegato Vowles.

I piloti non hanno nascosto che, in questo momento, la Williams avrebbe effettivamente bisogno di novità tecniche che diano linfa vitale alla FW46, che al momento è rimasta indietro lato aggiornamenti. Infatti, non è un mistero che, dati i ritardi accumulati durante l’inverno, anche la produzione di alcuni pezzi abbia subito dei rallentamenti, dovendo lavorare sia per ridurre il peso che per migliorare le performance aerodinamiche.

A Imola è iniziata la “dieta” per la monoposto, con le prime novità utili a ridurre la massa e avvicinarsi al limite minimo imposto dalla FIA e, per quanto questi update continueranno anche nelle prossime gare, come ammesso da James Vowles, gli aggiornamenti più importanti lato aerodinamico arriveranno solo dopo la pausa estiva: “Non avremo aggiornamenti a Budapest e Spa. Magari ci sarà qualche piccola novità di adattamento ai tracciati, qualche piccolo elemento, incluso qualcosa per ridurre il peso, ma il vero step a livelli di performance arriverà solo dopo la pausa estiva. Credo che faranno così anche altre squadre. Il nostro obiettivo è quello di far sì che gli aggiornamenti che porteremo valgano più di quelli dei nostri rivali”, ha aggiunto il Team Principal.

In realtà, verso metà giugno, lo stesso Vowles aveva in realtà sottolineato come un pacchetto molto sostanzioso sarebbe dovuto arrivare probabilmente dopo il trittico, ma alla fine si è scelto di posticolarlo a dopo la pausa estiva, per essere sicuri che gli aggiornamenti portati in pista siano quanto più efficaci possibili, soprattutto da un punto di vista performance-costi.