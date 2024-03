F1 | Williams: i guai allo sterzo provocati dal nuovo volante

Sistemare i problemi, nella Formula 1 attuale, diventa sempre più complicato per la vicinanza dei tanti - ben 24 - gran premi che compongono la stagione 2024. Williams ha dovuto subito mettersi all'opera dopo la prima gara per via di un guasto allo sterzo che ha reso la gara di Logan Sargeant un vero calvario.

Il pilota americano, la scorsa settimana, si è trovato fuori pista durante la gara in Bahrain perché il comportamento dei freni è stato modificato e lo ha portato a fare un bloccaggio, ma la modifica del bilanciamento non era stata apportata da lui,

Sargeant ha parlato di un problema elettronico allo sterzo legato alla modifica del design del volante, con il display incorporato per la prima volta dopo anni in cui è stato affogato nel telaio.

"Il problema allo sterzo? A Jeddah corriamo con una soluzione temporanea. Ne arriverà una permanente a Melbourne".

"Il problema, a Sakhir, non è stato improvviso durante la gara. Avevamo avuto lo stesso tipo di problema in Q2, durante le qualifiche, ma non nella stessa misura".

"Ovviamente pensavamo di averlo risolto, ma non è stato così. Sicuramente, però, lo abbiamo risolto per questo fine settimana".

Da Sakhir la Williams ha adottato un volante con display integrato. Sino allo scorso anno era rimasto l'unico team ad avere ancora lo schermo integrato nel telaio e non sul volante.

Sargeant ha applaudito il cambiamento fatto dagli ingegneri della Williams: "E' una differenza enorme. Passare dal vecchio al nuovo volante è stato molto diverso dal punto di vista visivo".

"La sensazione del volante tra le mano, la curva e il modo in cui ruota è molto diversa. Sicuramente ci vuole un po' di tempo per abituarsi".

"Ma credo che sia sicuramente la direzione giusta da prendere L'anno scorso faticavamo molto con le Virtual Safety Car, le Safety Car, seguire i tempi delta e così via. Bisogna essere in grado di vedere tutto in ogni momento".

"Si possono vincere i perdere così tante cose. Ecco perché è fondamentale vedere il display. Penso che sia stato un grande miglioramento".