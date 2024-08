F1 | Williams: gli aggiornamenti 2024 possono essere la base 2025

Il responsabile delle prestazioni dei veicoli della Williams, Dave Robson, ritiene che i miglioramenti apportati alla vettura di Formula 1 2024 del team possano fornire una base di partenza per le macchine del prossimo anno.

La scuderia di Grove ha faticato a mantenere l'ottimo stato di forma della scorsa stagione, dopo aver iniziato l'attuale stagione con un'auto in sovrappeso, poiché l'attenzione si è concentrata sul potenziamento delle infrastrutture durante l'inverno.

Mentre gli aggiornamenti saranno aggiunti alla vettura nel corso della stagione nel tentativo di fare un passo avanti immediato, i team sono costretti a strategie di produzione delle risorse a causa delle restrizioni dei test aerodinamici e dei regolamenti finanziari della F1.

La situazione si complicherà ulteriormente nei prossimi 18 mesi, quando l'attenzione inizierà a spostarsi sui nuovi regolamenti per il 2026, il che significa che i team potrebbero scegliere di sacrificare gli sfidanti del prossimo anno per avere un vantaggio sulle nuove vetture.

“È una sfida interessante di cui si parla da tempo”, ha detto Robson.

“Ci sono elementi del 2026 che possiamo iniziare a considerare, non l'aspetto aerodinamico per regolamento, ma ci sono altre cose che possiamo iniziare a considerare e questo processo è inevitabilmente in corso".

“L'aerodinamica arriverà, anche se siamo riusciti a fare un po' di aerodinamica sotto la guida della FIA, che ci sta aiutando a capire i regolamenti. È sempre utile per far sì che tutti si concentrino sul 2026".

“Ma bilanciare le risorse non solo da oggi, ma anche da diversi mesi a questa parte, fino ai prossimi due anni, sarà difficile, ma ovviamente è lo stesso per tutti e sono sicuro che la maggior parte delle persone sarà completamente concentrata sul 2026 molto rapidamente a partire dal nuovo anno, e sarà interessante vedere cosa faranno le persone l'anno prossimo”.

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Per quanto riguarda la suddivisione del tempo, Robson ha aggiunto: “Penso che all'inizio del prossimo anno solare ci saranno brevi periodi in cui la vettura 2026 uscirà dalla galleria del vento e questo ci darà l'opportunità, per uno o due giorni, di rimettere in pista la FW47, quindi la vettura 2025.

“Cercheremo di farlo e se riusciremo a trovare un modo per migliorare le prestazioni senza compromettere il programma 2026, ovviamente cercheremo di farlo".

“Ma sospetto che la cosa finirà molto presto nel corso dell'anno solare e che, dal punto di vista delle risorse e del budget, ci concentreremo sulla vettura 2026”.

Sapendo che l'attenzione cambierà così presto nel corso dell'anno, si presenta l'opportunità di fondere insieme i progetti 2024 e 2025 per massimizzare i guadagni di sviluppo, cosa che Robson ha confermato di stare valutando.

L'ingegnere ha ammesso: “È stato un progetto interessante, perché credo che la vettura di quest'anno e quella dell'anno prossimo possano essere considerate come un unico progetto".

“Il lavoro su di essa terminerà all'inizio dell'anno prossimo e si tratterà di farla correre ma non di utilizzarla troppo. Questo ci ha permesso, in parte per serendipità, di prendere in considerazione i grandi aggiornamenti che arriveranno e di introdurli abbastanza tardi nel corso dell'anno, sapendo che in realtà ispireranno o diventeranno la base per la vettura dell'anno prossimo".

“Questo inizia già a scaricare parte del lavoro. Abbiamo anticipato parte del lavoro sulla FW47, il che ci permetterà di concentrarci sulla vettura 2026 il prima possibile”.