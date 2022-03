F1 | Williams: giornata chiusa in anticipo per un problema ai freni

Carica lettore audio

Il secondo giorno di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 a Sakhir non è finito nel migliore dei modi per la Williams e, soprattutto, è finito in anticipo.

Il team di Grove è stato costretto a finire prima la sua giornata di prove a causa di un guasto ai freni che ha innescato un incendio nel retrotreno della FW44 in quel momento guidata da Nicholas Latifi.

Il canadese è stato costretto a rallentare mentre era in pista e a fermarsi per un incendio divampato nel retrotreno della monoposto britannica durante la sessione mattutina di oggi, pochi metri prima di affrontare la Curva 12.

I commissari hanno rapidamente sventolato le bandiere rosse, interrompendo la sessione. Latifi è uscito immediatamente dalla sua vettura e un vigile del fuoco è intervenuto per fermare l'incendio.

La bandiera rossa è rimasta esposta per quasi 40 minuti. Latifi è riuscito a fare appena 12 giri prima del guasto e per lui è una brutta notizia, perché oggi avrebbe avuto a disposizione l'intera giornata al volante della FW44.

"Stiamo riparando la FW44", ha dichiarato il team Williams. "Non prenderemo parte al resto della sessione odierna ma non vediamo l'ora di tornare in pista domani per l'ultimo giorno di test".

Latifi, invece, ha spiegato che la Williams sta ancora indagando sul problema avuto ai freni, ma ha ammesso che non vi fosse molto da analizzare in termini di componenti a causa del fuoco".

L'auto di Nicholas Latifi, Williams FW44, torna ai box sul carroattrezzi Photo by: Motorsport Images

"Ho solo cercato di riportare la macchina ai box usando i freni meno possibile, mantenendo però la velocità, perché quando ti fermi l'incendio di solito peggiora sempre".

"Credo che si sia sciolta una componente della sospensione che ha rotto la stessa. Ovviamente non sarei riuscito a riportare la macchina ai box. Quello che è successo mi ha portato a fare un testacoda e quello che è successo dopo si è visto in tv".

Latifi spera che la Williams possa finire rapidamente le proprie indagini per poi tornare in pista domani, quando dovrebbe condividere la FW44 con Alexander Albon.

"Dopo il fuoco vogliamo assicurarci che le parti che non sono state coinvolte non siano realmente danneggiate. Magari non sono state coinvolte direttamente, ma possono anche esserlo".

"Stiamo prendendo tempo per esaminare il tutto per poi tornare in pista già domani. Oggi, purtroppo, la nostra giornata è finita", ha terminato Latifi.