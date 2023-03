F1 | Williams: Frederic Brousseau nominato Direttore Operativo

Carica lettore audio

Nell’ambito della ristrutturazione in corso negli ultimi mesi, iniziata con l’arrivo di James Vowles come Team Principal, la Williams ha nominato nella giornata di martedì il suo nuovo direttore operativo, Frederic Brousseau.

Il difficile adattamento ai nuovi regolamenti che puntano sull’effetto suolo ha spinto la squadra di Grove a riprogettare il gruppo tecnico e dirigenziale, nel tentativo di risalire la china dopo un 2022 concluso all’ultimo posto in classifica con soli otto punti, ben ventisette in meno dell’AlphaTauri.

L’addio nelle ultime settimane dello scorso anno di Francois-Xavier Demaison e del responsabile dell'aerodinamica David Wheater, che faceva parte della scuderia dall'inizio della stagione 2014, hanno spinto la Williams a trovare nuovo personale che possa far fare al team un salto di qualità. Vowles ha già spiegato in più occasioni la scelta di sacrificare il 2023 per costruire una base solida per il futuro.

Mentre la squadra è ancora alla ricerca di una persona che possa assumere il ruolo di direttore tecnico in modo permanente, il design director Dave Worner ha assunto la carica ad interim. Nell'ambito della sua lunga ristrutturazione, Dorilton Capital, proprietaria della Williams dal 2020, ha assunto Frederic Brousseau come Direttore operativo del team: l’ingegnere inizierà a ricoprire il nuovo ruolo in aprile.

Brousseau arriva dopo un periodo di 26 anni nell'industria aerospaziale, in cui è entrato nel 1997 lavorando in fabbrica per l’azienda produttrice di motori a reazione Pratt & Whitney. L’ingegnere ha poi ricoperto diversi ruoli operativi e gestionali fino a diventare vicepresidente dell’azienda nell’aprile 2022, controllando diversi siti sparsi per tutto il mondo.

In qualità di Direttore Generale del Centro Aerospaziale di Mirabel della stessa compagnia, ha guidato l'apertura della struttura e della linea produttiva dei motori che sono il cuore pulsante dell’Airbus A220.

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Non c'è sensazione migliore che intraprendere un nuovo viaggio e lavorare per realizzare i propri sogni. L'inizio della stagione è stato entusiasmante e non vedo l'ora di entrare a far parte di una squadra con una tale eredità in Formula 1”, ha spiegato Brousseau all’annuncio.

“Sono ansioso di iniziare e di lavorare per realizzare i miei sogni. Sono ansioso di iniziare e di contribuire a costruire il futuro dell’azienda insieme a tutti i membri della Williams".

Matthew Savage, presidente del consiglio di amministrazione di Williams Racing, ha poi aggiunto: “Siamo entusiasti di portare a bordo Frederic, un leader esperto che può contribuire alla trasformazione della Williams”.

“Ha iniziato la sua carriera lavorando in fabbrica e il suo ruolo più recente lo ha visto occuparsi delle operazioni aerospaziali a livello mondiale, compresa la gestione di più siti produttivi in tutto il mondo e di un'attività con più di 10.000 dipendenti. Mi aspetto che contribuisca in modo significativo al nostro percorso in Williams".