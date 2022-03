F1 | Williams: dov'è finito il potenziale della FW44?

Carica lettore audio

La Williams soffre della stessa “malattia” della Mercedes? La domanda è lecita perché la FW44 nei test di Barcellona aveva mostrato un potenziale che, invece, sembra sparito in Bahrain visto che già nei test era finita in coda al gruppo, confermando questa tendenza anche dopo le prove libere.

Cosa sta succedendo alla monoposto a effetto suolo curata da François-Xavier Demaison?

Alexander Albon sostiene che storicamente la pista di Sakhir non si è mai adattata alle vetture di Grove: il pilota anglo-thailandese ha messo in evidenza la tendenza al bloccaggio dell’anteriore in frenata e la difficoltà nell’affrontare l’ostica curva 10.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La FW44 ha soluzioni di progetto che come concetto si avvicinano a quelle della Mercedes W13-mini: pance corte con uno scivolo molto accentuato nel tentativo di ridurre in modo sensibile la resistenza all’avanzamento, potendo usufruire di un passaggio d’aria all’interno della fiancata.

Sopra al cono superiore anti-intrusione i tecnici di Grove hanno l’opzione di aprire un canale per favorire un passaggio di flusso che sfrutta l’effetto Coanda.

La Williams FW44 con il canale nelle pance chiuso e senza le branchie nel cofano motore Photo by: Giorgio Piola

In Bahrain, però, la Williams è stata costretta a chiudere questo tunnel, indirizzando l’aria verso i radiatori per adeguare il raffreddamento della power unit Mercedes M13 E Performance, ma gli ingegneri sono riusciti a non dover aprire le vistose branchie che sono opzionali nel cofano motore.

A Grove, dunque, devono lavorare sodo per cercare di estrarre il vero potenziale di una monoposto che ha sviluppato concetti piuttosto interessanti come la scocca dotata di una sezione triangolare nella zona del serbatoio. La vettura blu patisce i guai delle macchine con le pance ridotte: un’idea troppo estremizzata o un concetto che ha bisogno ancora di un lavoro di setup?

Nicholas Latifi deve fare i conti con il saltellamento in rettilineo della Williams e sprigiona scintille Photo by: Steven Tee / Motorsport Images