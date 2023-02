F1 | Williams: da oggi Vowles diventa operativo come team principal

Carica lettore audio

Oggi è il giorno del cambio della guarda in casa Williams. La squadra di Grove ha infatti annunciato che James Vowles ha assunto a tutti gli effetti la carica di team principal in maniera operativa.

L'ex responsabile delle strategie della Mercedes era stato annunciato come team principal poco più di un mese fa, lo scorso 13 gennaio, ma poi è stato il grande assente della presentazione del 6 febbraio, in quanto si sapeva già che per questioni burocratiche avrebbe potuto prendere il testimone lasciato da Jost Capito solamente a partire da oggi.

Per lui si tratta di un salto importante in termini di responsabilità, anche se non si può negare che abbia svolto un ruolo spesso determinante nei successi raccolti dalla Mercedes tra il 2014 ed il 2022, arrivando ad assumere il ruolo di Motorsport Strategy Director.

Senza dimenticare che nella carica che andrà ad assumere ha avuto un grande maestro come Toto Wolff, uno dei team principal più vincenti della storia della Formula 1, dal quale avrà avuto sicuramente modo di apprendere tanto, oltre ad aver ricevuto la sua benedizione per questa nuova avventura.

"Non vedo l'ora di iniziare con la Williams. E' un onore entrare a far parte di una squadra con una storia così ricca. E' un'icona del nostro sport, che rispetto moltissimo, quindi non vedo l'ora di affrontare questa sfida", ha detto Vowles nella nota rilasciata oggi dal team, che quindi lo avrà regolarmente sul ponte di comando a partire dai test collettivi di questa settimana in Bahrain.