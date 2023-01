F1 | Williams conferma Jamie Chadwick nella sua academy

Carica lettore audio

Jamie Chadwick continuerà a fare parte dell'academy della Williams anche in questa stagione. La campionessa in carica delle W Series, vincitrice della serie per tre volte, continuerà così a ricevere il supporto del team di Grove.

Chadwick e Williams sono assieme dal 2019 e si tratta a oggi della donna di maggior profilo agonistico legata a un team di Formula 1.

Dopo aver conquistato il titolo lo scorso anno nelle W Series, in questa stagione Chadwick sposterà la sua attenzione agli Stati Uniti, entrando a far parte della nuova serie Indy NXT con il team Andretti Autosport.

Nonostante il passaggio negli States, Chadwick continuerà a lavorare con la Williams. Quest'anno avrà un programma di simulazione personalizzato per cercare di farla progredire come pilota e fornire un valido supporto al team nei weekend di gara".

"Continuare il mio rapporto con Williams è fantastico. Ho il loro supporto ormai dal 2019", ha dichiarato Jamie Chadwick in seguito all'annuncio della prosecuzione della collaborazione con il team di Grove.

"Avere l'opportunità di immergermi nel team e mantenere vivo il sogno di arrivare in Formula 1 è molto importante. Non vedo l'ora di vedere cosa potremo realizzare assieme".

Sven Smeets, direttore sportivo della Williams e capo della sua accademia di giovani piloti, ha aggiunto: "Siamo molto contenti che Jamie continui a far parte della nostra Driver Academy alla Williams Racing.

"È una pilota di incredibile talento e un modello importante per ispirare la prossima generazione di donne nel motorsport. Non vediamo l'ora di sostenerla nel 2023 mentre affronta la nuova sfida della Indy NXT".

La Williams, nel corso di questa stagione, schiererà 4 piloti della propria academy nelle serie propedeutiche alla Formula 1: Zak O'Sullivan, Oliver Gray e Franco Colapinto sono stati confermati in Formula 3.

Roy Nissany, che fa parte del programma giovani della Williams da ormai 3 anni, si è unito al team PHM Racing by Charouz per correre la sua quarta stagione in FIA F2.