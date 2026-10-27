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F1 | Williams, Browning torna sulla FW48: parteciperà alle FP1 in Messico e Brasile

Il terzo pilota della Scuderia di Grove sarà al volante della FW48 nel primo turno di prove libere degli appuntamenti americani del Messico e del Brasile. Per lui un'opportunità per confrontare le sensazioni della monoposto in pista con quelle del simulatore.

Mattia Bonalume

Pubblicato: 27 ott 2026, 17:30

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Luke Browning, Williams

Foto di: Peter Fox

Luke Browning è ormai un habitué nel paddock di Formula 1. Il britannico veste i panni di terzo pilota Williams dalla stagione 2023 e ha già partecipato a diverse sessioni di prove libere con le vetture del team di Grove.

La prima apparizione in pista, alla guida di una F1, è stato nelle FP1 del GP di Abu Dhabi del 2024 (se tralasciamo qualche giro effettuato a bordo della AMR21 a Silverstone, in un test privato). Quest'anno ha sostituito i piloti ufficiali - per il programma giovani che obbliga le scuderie a lasciare il sedile delle monoposto ai rookies - in occasione degli appuntamenti di Catalogna, Austria e Italia.

A queste apparizioni se ne aggiungeranno, a breve, altre due: Williams ha deciso di affidare la FW48 al britannico nel primo turno di libere in Messico e Brasile, rispettivamente in sostituzione di Alex Albon e Carlos Sainz.

Browning potrà sfruttare questa opportunità per un confronto diretto tra le sensazioni di guida al simulatore e in pista: ricordiamo che, in quanto terzo pilota, a lui è affidato il lavoro al simulatore, fondamentale per una prima validazione degli sviluppi, oltre alla preparazione dei weekend in termini di scelta di assetto.

Ciò è importante specialmente in periodi dell'anno nei quali, essendo le gare estremamente ravvicinate tra loro, per i piloti ufficiali non è possibile raggiungere Grove e fruire dell'utilizzo degli strumenti di simulazione. Il ruolo del britannico non è affatto semplice, soprattutto considerando la situazione in cui versa il team fondato nel lontano 1977, a partire dalla scarsa competitività delle monoposto, con i piloti costantemente obbligati a dare il meglio di loro già solamente per superare la tagliola del Q1.

Dopo gli sviluppi introdotti in quel di Baku, tra i quali una massiccia cura dimagrante e una revisione delle linee per migliorare l'efficienza aerodinamica, per la scuderia guidata da James Vowles sembrava essere iniziato un altro campionato. Ma il trend positivo e le prospettive di crescita sono stati bloccati già dopo aver lasciato la terra azera.

È certamente vero che Malesia, Singapore e Stati Uniti non fossero i GP in cui le FW48 potessero dare il loro meglio, ma da un pacchetto di aggiornamenti atteso da mesi e mesi ci si sarebbe aspettati ben altro.

In queste difficoltà hanno un ruolo ben definito le infrastrutture presenti a Grove, definite obsolete dallo stesso team principal ed ex Mercedes Vowles. Tra di esse rientra, senza dubbio, il simulatore, “ufficio di lavoro” di Browning.

Luke Browning, Williams FW48 Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'inglese, oltre ad occupare il ruolo di “tester” e terzo pilota Williams, gareggia, in questa stagione, nella serie giapponese della SuperFormula, quanto c'è di più simile alla classe regina della F1, sebbene il livello sia decisamente più basso.

È, inoltre, reduce da due stagioni in Formula 2, o meglio, una e mezza, l'ultima delle quali chiusa al quarto posto. Molti di voi lo ricorderanno per essere stato in lotta con Fornaroli e Minì per la conquista del titolo di Formula 3 2024, che ha visto arrivare i tre contendenti all'ultimo round brianzolo, dove a trionfare è stato l'alfiere di Trident, ora terzo pilota Mclaren.

Insomma, di esperienza il ragazzo ne ha…dopotutto è un classe 2002; se consideriamo che a Città del Messico un bolognese classe 2006 potrebbe ottenere il primo sigillo iridato in F1, possiamo comprendere quanto l'inglese non sia più di primo pelo in un mondo che si sta sempre più ringiovanendo (al di là delle eccezioni…chiedere a Hamilton ed Alonso).

“Sono felice di tornare al volante della FW48 e grato al team Williams F1 per la fiducia accordatami, affidandomi tutte e quattro le sessioni di prove libere 1 (FP1) riservate ai debuttanti in questa stagione” ha dichiarato l'inglese.

“È una fantastica opportunità per percorrere più giri sulla vettura, approfondire la conoscenza del nuovo pacchetto tecnico e fornire dati e riscontri utili alla sede di Grove”.

“Ogni sessione insegna qualcosa di nuovo: farò tesoro di ogni esperienza per continuare a favorire il mio percorso di crescita e contribuire al progresso della squadra”.

Per lui, belle parole anche da parte del Direttore Sportivo di Williams, Sven Smeets: “Luke continua a dimostrarsi una risorsa preziosa per il team, sia grazie al lavoro svolto al simulatore che alle sue prestazioni in pista. Offrirgli l'opportunità di mettersi al volante della FW48 nel corso di due fine settimana di gara rappresenta un passo importante per la sua crescita e un'evoluzione naturale del suo percorso”.

“Per noi è fondamentale poter contare sulla continuità di un unico pilota in tutte e quattro le sessioni di test riservate ai debuttanti, poiché ciò ci consente di migliorare la correlazione tra i dati raccolti in pista e quelli ottenuti al simulatore” ha continuato Smeets.

“All'interno della Williams F1 Team Driver Academy disponiamo di un gruppo di giovani piloti di talento, e siamo lieti di continuare a offrire loro opportunità come questa, a sostegno del loro progresso e della loro crescita professionale".

Quindi, detto questo, l'occasione di salire a bordo di una monoposto di F1 è sempre molto ghiotta, in questo caso specifico lo è anche per il team, che ha un disperato bisogno di risolvere i problemi di correlazione tra pista e fabbrica e, in questo senso, le sessioni previste per Browning potranno sicuramente costituire un passo avanti, considerando che sarà la prima volta in cui il britannico potrà guidare la FW48 aggiornata in pista.

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