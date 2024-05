F1 | Williams: Albon ha rinnovato con un contratto pluriennale

Williams firma il colpo per il proprio presente e il futuro annunciando questa mattina il rinnovo del contratto di Alexander Albon.

Il pilota anglo-thailandese ha firmato un accordo pluriennale che lo legherà per diversi anni con il team di Grove, rimanendo ancora il punto di riferimento in pista di un team che sta lottando per risalire la china.

"Sono davvero molto felice di rimanere con Williams Racing e continuare a lavorare con persone di enorme talento come quelle che lavorano a Grove", ha dichiarato l'ex pilota di Toro Rosso e Red Bull.

"Per il momento il nostro inizio di stagione è stato molto difficile, ma sin da quando sono diventato pilota della Williams abbiamo fatto progressi significativi assieme e ho visto tanti cambiamenti avvenire dietro le quinte che ci hanno permesso di iniziare la nostra risalita".

"Questo è un progetto a lungo termine e ci credo veramente. Voglio avere un ruolo chiave di questa risalita ed è per questo che ho firmato un contratto pluriennale con il team. Il nostro viaggio avrà bisogno ancora di tempo, ma sono fiducioso, perché stiamo costruendo la squadra giusta per fare passi avanti e cogliere finalmente risultati di rilievo negli anni che verranno".

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

James Vowles, team principal della Williams, si è detto più che soddisfatto di aver trovato l'accordo con un pilota del calibro di Albon e di poterlo trattenere ancora per diversi anni.

"Siamo felicissimi di esserci assicurati un futuro a lungo termine con Alex. E' un pilota di eccezionale talento, perché è in grado di dare input dal punto di vista tecnico al team e questo è sicuramente un grande fattore per la risalita della Williams, una strada che ci deve riportare alla competitività".

"Sin da quando Alex è arrivato in Williams, ha costantemente dimostrato la sua abilità nel riuscire a ottenere risultati sotto pressione. Fargli firmare un prolungamento pluriennale è davvero un grande pezzo del puzzle per i nostri progetti attuali e futuri".

Questo rinnovo è importante non solo per il presente e futuro della Williams, ma anche per il mercato piloti, che continua a vivere uno stallo rumoroso per quanto riguarda i sedili più importanti. Ora, ciò che è certo, è che Albon non sarà più a disposizione qualora qualche team dovesse rimanere con il più classico dei cerini in mano.