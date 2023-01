F1 | Albon: "Alla Williams del 2022 mancava il giusto bilanciamento"

Carica lettore audio

Albon ha fatto il proprio ritorno in F1 con la Williams lo scorso anno dopo aver trascorso il 2021 nel ruolo di pilota di riserva e sviluppo alla Red Bull, imponendosi rapidamente come leader della squadra di Grove.

Il pilota anglo-thailandese ha ottenuto come miglior piazzamento un nono posto a Miami, oltre ad arrivi a punti in Australia e in Belgio, facendosi apprezzare per le sue prestazioni nel corso della stagione.

Tuttavia, la Williams ha faticato a competere regolarmente con le altre squadre di metà classifica, precipitando all'ultimo posto nel campionato costruttori.

La sensibilità aerodinamica della FW44 si è rivelata una delle sue più grandi debolezze. Sia Albon che il compagno di squadra, Nicholas Latifi, hanno dovuto lottare con problemi di bilanciamento per tutto l'anno, un elemento che, secondo Albon, se fosse stato risolto avrebbe sbloccato molto più passo.

"È un problema complesso, perché la vettura può essere molto più veloce con il giusto bilanciamento", ha dichiarato Albon a Motorsport.com.

“Sembra che al momento siamo piuttosto limitati in termini prestazioni solo a causa di come siamo vincolati in alcuni appuntamenti. Certe piste ci espongono [negativamente sul piano delle performance], come il Brasile o il Messico".

“Ma so per certo cosa dobbiamo fare sulla vettura. Dobbiamo solo trovare il modo, davvero".

"Non c'è un modo semplice che ci permetta di dire che abbiamo bisogno di questo sulla macchina e che saremo in grado di ottenerlo. Ci sono molte correlazioni che devono essere corrette".

"Ci sono molti reparti diversi all'interno della fabbrica che devono muoversi insieme nella giusta direzione. E questo sarà l'obiettivo per l'inverno".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Williams ha concluso l'anno con 8 punti, a 27 dal nono posto ottenuto dall'AlphaTauri. Su questo risultato ha però influito anche la decisione di terminare lo sviluppo della FW44 quando sembrava destinata a concludere decima in campionato.

Ciò ha portato a concentrarsi subito sulla vettura del 2023, che sarà guidata da Albon e dal nuovo compagno di squadra Logan Sargeant, il quale effettuerà il passaggio dalla Formula 2.

Albon ha firmato un prolungamento pluriennale del contratto con la Williams nel 2022, il che gli ha dato la sicurezza di potersi concentrare maggiormente sull'aiutare il team a trovare la giusta direzione per lo sviluppo della monoposto.

"Per la maggior parte del tempo, mi sono concentrato sul sopravvivere in F1, o sull'aspetto delle prestazioni dalla mia sponda", ha detto Albon.

"Mentre ora che ho questa stabilità per il futuro, la mia attenzione si rivolge più che altro su come aiutare la squadra, o dove deve andare lo sviluppo?".

"Naturalmente ho anche un nuovo compagno di squadra. Voglio che entrambi possiamo lavorare insieme per accelerare lo sviluppo, e per farlo è necessario che anche Logan sia al passo con la sua crescita personale per poter dare un feedback e spingere nelle aree in cui ne abbiamo bisogno".

"Due persone che spingono per la stessa cosa creano una vera e propria sinergia. Le squadre iniziano ad avere una buona dinamica in cui tutti spingono per lo stesso obiettivo".