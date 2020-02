Williams: Aitken terzo pilota e lavorerà al simulatore

Ha lasciato la Renault per andare alla Williams: Jack Aitken è entrato a far parte del team di Grove come terzo pilota e quest'anno avrà modo di guidare la FW43 in una sessione di prove libere nel mondiale di Formula 1.

È bastato aspettare un giorno soltanto per conoscere la destinazione del pilota britannico dopo che ha lasciato il team di Enstone. L’accordo di Aitken prevede che sia presente a tutti i GP come pilota di riserva, ma il suo impegno sarà fondamentale nel lavoro di simulazione indoor.

“È un grande onore entrare a far parte della Williams come pilota di riserva per la stagione 2020. Williams è un team con una forte tradizione e non vedo l'ora di contribuire direttamente allo sviluppo della monoposto con il mio lavoro al simulatore e nei test".

Claire Williams, vice team principal di Grove, ha aggiunto: “È ovvio da ciò che Jack ha mostrato finora ci ha rivelato un giovane pilota che ha una grande carriera davanti a sé e crediamo che abbia le giuste credenziali per puntare in alto. Jack ha dimostrato la capacità in Formula 2 e GP3 e non vediamo l'ora di vedere cosa potrà fare come pilota Williams".

Aitken era parte del programma junior della Renault dal 2016, dopo alla vittoria nell’Eurocup di Formula Renault nell'anno precedente. Ha terminato quinto in GP3 con la Arden nel 2016, e poi è stato secondo posto con la ART Grand Prix.

In Formula 2 è stato 11esimo nel 2018, mentre quello che era il suo compagno di squadra alla ART, George Russell, aveva vinto il titolo. L’anno scorso con Campos ha concluso quinto con tre vittorie e quattro podi.

Scorrimento Lista Williams FW42 1 / 6 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Claire Williams, Vice Team Principal, Williams Racing 2 / 6 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Jack Aitken, Campos Racing 3 / 6 Foto di: FIA Formula 2 Jack Aitken, Campos Racing 4 / 6 Foto di: FIA Formula 2 Jack Aitken, Campos Racing 5 / 6 Foto di: FIA Formula 2 Jack Aitken, Campos Racing 6 / 6 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images

La Williams ha una nidiata di giovani piloti in squadra, visto che Aitken si aggiunge a Dan Ticktum e Jamie Chadwick scelti come piloti di sviluppo, mentre Roy Nissany ha un ruolo di tester ufficiale.