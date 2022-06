F1 | Williams: a Silverstone arriva un pacchetto di aggiornamenti

Carica lettore audio

Williams si prepara alla gara di casa, il Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà a Silverstone, portando un pacchetto di novità importanti per la FW44. L'avvio di stagione al di sotto delle aspettative ha messo sotto pressione gli uomini di Grove, chiamati a reagire in breve tempo senza però dimenticare gli effetti del Budget Cap: le novità devono arrivare, ma devono anche garantire salti di qualità a livello prestazionale.

Nel corso delle ultime settimane Alexander Albon si era lamentato delle poche novità portate dal team sulla monoposto britannica e dei conseguenti risultati negativi dopo un paio di arrivi a punti firmati proprio dal thailandese.

“Tutti hanno portato delle novità, mentre noi è da un po' di tempo che non portiamo degli aggiornamenti, quindi si deve tenere conto anche di questo aspetto”.

“Per quel che riguarda il bilanciamento della vettura ci sono dei punti deboli che non sono così evidenti da poter essere risolti con le soluzioni che abbiamo portato”.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“La maggior parte dei problemi derivano dal comportamento della monoposto in curva. Spero che con le novità in arrivo le cose possano migliorare, ma fino ad allora tutto sarà molto complicato”.

Al termine del Gran Premio del Canada, il team principal Jost Capito aveva già annunciato nuove componenti ancora però in preparazione nella fabbrica di Grove.

“Abbiamo visto i risultati al CFD, in galleria del vento ed al simulatore, ma dobbiamo aspettare il responso della pista. Se riusciremo ad ottenere nella realtà quanto visto in teoria potremmo riuscire a fare un passo avanti”.

Oggi il team ha annunciato che a Silverstone arriverà il tanto atteso pacchetto di novità, ma sarà montato solo su una monoposto, quella di Alexander Albon, per provare quanto questi siano davvero migliorativi e per correlare i dati del simulatore a quelli della pista.

"Abbiamo un pacchetto aerodinamico aggiornato per questo fine settimana, che verrà utilizzato solo sulla vettura di Alex per verificarne il comportamento e confermare che funziona come previsto", ha dichiarato Dave Robson, responsabile della performance dei veicoli in pista di Williams Racing.

"La carrozzeria e il fondo costituiscono la base dell'aggiornamento e sono destinati ad aumentare in modo efficiente la deportanza della vettura".

"Non vediamo l'ora di disputare la gara di casa e di capire le nuove parti; è probabile che cambino il bilanciamento e la maneggevolezza della vettura e potrebbe essere necessario un po' di tempo per metterle a punto in modo che i piloti possano sfruttarle al meglio. Poiché la gara della prossima settimana in Austria sarà un evento sprint, cercheremo di imparare il più possibile in questo fine settimana", ha concluso l'ingegnere del team britannico.