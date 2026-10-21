Intervista

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Watanabe: "Ecco perché Honda ruota i propri tecnici cambiandone spesso le mansioni"

Il presidente di HRC spiega la ragione per cui frequentemente ci sono degli avvicendamenti, anche in ruoli importanti, nello staff che si occupa della power unit di F1. L'idea è di portare la conoscenza acquisita nel motorsport in tutte le altre aree aziendali, nella consapevolezza che per cominciare a vincere ci vuole più tempo.

Ken Tanaka

Pubblicato: 21 ott 2026, 14:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Koji Watanabe, Honda Racing

Foto di: Motorsport.com / Japan

L'approccio di Honda allo sviluppo delle power unit di Formula 1 è molto diverso da quello degli altri costruttori presenti in griglia. Ferrari, Mercedes, Audi e Red Bull dispongono di strutture dedicate allo sviluppo delle proprie PU, che si avvalgono di specialisti impegnati esclusivamente in tali programmi.

Honda, al contrario, affida lo sviluppo delle PU a Honda Racing Corporation (HRC), la divisione aziendale focalizzata sul motorsport. Tuttavia, gli ingegneri che lavorano al programma sono dipendenti provenienti da Honda Motor Co. o da Honda R&D e, in futuro, potrebbero essere trasferiti in altri dipartimenti. In altre parole, Honda adotta il sistema di rotazione delle mansioni, una pratica comune nelle aziende giapponesi.

Nel contesto della Formula 1, questo approccio ha suscitato sia consensi che critiche, venendo talvolta indicato come una delle ragioni delle difficoltà incontrate da Honda in questa stagione.



Tuttavia, sembra che lo scopo di questo sistema di rotazione – e gli obiettivi che Honda intende raggiungere attraverso di esso – non siano ancora stati compresi appieno.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images



“Innanzitutto, più che di semplice rotazione delle mansioni, si tratta di una filosofia più ampia: trasferire la tecnologia e l'esperienza acquisite ai massimi livelli in F1 nello sviluppo di prodotti destinati ai clienti, nonché in tecnologie future. È la filosofia del nostro fondatore, Soichiro Honda, un principio che abbiamo portato avanti e che continuiamo ad applicare. È questo il fondamento del nostro sistema”, ha spiegato Koji Watanabe, presidente di HRC.



“Assegniamo persone con esperienza nello sviluppo in F1 a progetti complessi, che coinvolgono tecnologie ancora nuove e inesplorate, come gli eVTOLs, l'HondaJet, le celle a combustibile, le batterie allo stato solido e le tecnologie per l'esplorazione spaziale. Vogliamo che mettano a frutto il bagaglio di competenze di livello mondiale e la sicurezza acquisiti in F1 per guidare tali progetti. Per Honda, un'azienda che lavora al servizio dei clienti in tutto il mondo, questo aspetto è di fondamentale importanza”.



“E, di fatto, sono proprio coloro che hanno lavorato in F1 a guidare questi progetti. Si è rivelato un valore aggiunto straordinario per l'azienda. È un aspetto di estrema importanza”.

Il flusso di competenze avviene anche nella direzione opposta. Le conoscenze acquisite, ad esempio, nello sviluppo dell'HondaJet e dei razzi possono rivelarsi utili anche per lo sviluppo in Formula 1.

“Il processo funziona anche al contrario. Le tecnologie sviluppate attraverso il nostro lavoro su velivoli a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), progetti spaziali e jet possono trovare applicazione anche in F1, contribuendo a elevare il nostro livello di prestazioni nella categoria”.

"Ciò consente di ampliare il nostro bagaglio di conoscenze tecniche e di idee in ambiti in cui, altrimenti, la nostra prospettiva rischierebbe di diventare troppo limitata. Riteniamo che questo approccio sia vantaggioso per entrambe le parti e intendiamo proseguire su questa strada».



Honda mantiene anche un organico solo per il motorsport

Yasuaki Asaki, che fino al 2021 ha guidato il programma di sviluppo delle power unit Honda per la F1, in precedenza era stato responsabile del progetto della N-BOX – modello che, ancora oggi, risulta essere il veicolo più venduto in Giappone.



In una precedente intervista rilasciata a Motorsport.com, Asaki ha dichiarato: “Quando si tratta di competere all'interno di un determinato regolamento, la Formula 1 e le kei car sono la stessa cosa”. La sua carriera rappresenta un ulteriore esempio concreto del sistema di rotazione del personale adottato da Honda.



Watanabe ha poi illustrato lo scopo più ampio dell'impegno di Honda nel motorsport.

“Non siamo un'azienda che si occupa esclusivamente di corse. Utilizzando le competizioni come banco di prova e puntando incessantemente alla vittoria, siamo in grado di formare e far crescere i nostri ingegneri. È così che la vedo: la semplice partecipazione non è sufficiente. È proprio perché puntiamo a vincere che riusciamo a sviluppare le competenze dei nostri tecnici”.

”Perseguendo la vittoria con determinazione, possiamo creare le soluzioni del futuro e far progredire il patrimonio tecnologico di Honda. È qui che noi di HRC speriamo di dare il nostro contributo”.

Detto ciò, la rotazione del personale non implica che ogni singolo ingegnere venga trasferito da un dipartimento all'altro. Quando HRC – inizialmente focalizzata sulle competizioni motociclistiche – ha assunto la gestione delle attività Honda nel motorsport a quattro ruote, ha anche gettato le basi per mantenere un gruppo di ingegneri dedicati esclusivamente alle corse, con ruoli stabili e permanenti.

“Per evitare malintesi, preciso che non ruotiamo ogni singolo dipendente. Voglio chiarire che disponiamo di figure professionali interamente dedicate al motorsport. Manteniamo intatto il nucleo fondamentale del personale, in modo che possa continuare a far progredire la nostra tecnologia da competizione, attuando al contempo una rotazione di alcune figure all'interno dell'organizzazione".

Honda Power Unit

Ecco perché Honda ha cambiato i vertici del programma F1

Di recente, HRC ha apportato modifiche alla struttura dedicata allo sviluppo della power unit di F1. A partire dal 1° ottobre, Yoichiro Fukao ha sostituito Tetsushi Kakuda nel ruolo di responsabile del progetto (Large Project Leader - LPL). Secondo Watanabe, questo avvicendamento rientra nel sistema di rotazione degli incarichi adottato da Honda.

«A livello di Gruppo Honda, valutiamo costantemente la rotazione del personale in posizioni chiave. Eravamo alla ricerca del momento opportuno per effettuare questo cambio: sarebbe stato meglio a fine 2026, oppure dopo l'introduzione della seconda specifica della power unit? Considerando che nel 2027 il regolamento subirà alcune modifiche, abbiamo stabilito che il momento ideale fosse proprio dopo l'introduzione della seconda specifica della power unit”.

Le prestazioni di Honda

In questa stagione, il team Honda di F1 non è riuscito a migliorare quanto sperato. Tuttavia, Watanabe ha categoricamente negato che il cambio di personale fosse legato a queste difficoltà.

"È una questione a parte. Valutiamo sempre la necessità di cedere la leadership alla generazione successiva al momento opportuno, permettendo al nuovo leader di ereditare la tecnologia e le conoscenze di Kakuda. Vogliamo affidarci a leader più giovani che possano migliorare ulteriormente la velocità e l'efficienza dello sviluppo, affrontando al contempo nuove sfide tecniche. Questo era semplicemente il momento più opportuno per effettuare questa transizione".

Tetsushi Kakuda, HRC

Foto di: Honda

Fino ad ora, i responsabili dello sviluppo della power unit Honda in F1, tra cui Asaki e Kakuda, avevano trascorso la maggior parte della loro carriera lavorando allo sviluppo dei motori. Entrambi erano, di fatto, specialisti dei motori. Fukao, invece, è specializzato nei sistemi di controllo.

Perché, dunque, Honda ha scelto Fukao per guidare la prossima fase di sviluppo della power unit? Watanabe ha spiegato le motivazioni.

"Fukao ricopriva già il ruolo di responsabile ad interim dello sviluppo della power unit, quindi la sua promozione a tale posizione è stata un passo naturale".

“Possiede inoltre una conoscenza approfondita dell'intero motore, un altro motivo per cui lo abbiamo scelto per questo ruolo. La sua area di specializzazione è infatti quella dei sistemi di controllo, un aspetto particolarmente importante alla luce delle normative vigenti.”



“Ancora più importante della sua specifica area di competenza, tuttavia, è la sua capacità di considerare la tecnologia nel suo insieme. Un leader ha bisogno di questa visione d'insieme, oltre che delle giuste qualità per il ruolo. Abbiamo valutato il suo potenziale e il suo approccio all'accelerazione dello sviluppo, all'affrontare le sfide e all'individuazione di nuove tecnologie promettenti.”



“Kakuda, che ha ricoperto il ruolo di LPL fino ad ora, rimarrà nel progetto F1 e supporterà Fukao nel suo nuovo incarico”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Fernando Alonso





Alonso: "Non hanno mai fermato una gara quando ci siamo ritirati noi. C'è troppa tecnologia in F1"



Formula 1



Formula 1



Bahrain



15 g



Alonso: "Non hanno mai fermato una gara quando ci siamo ritirati noi. C'è troppa tecnologia in F1"





"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1



Formula 1



Formula 1



Bahrain



19 g



"Se guardassi le gare in TV, sentirei di poter fare meglio degli altri": cosa ha spinto Alonso a restare in F1





F1 | Sorpresa Honda: l'ADUO2 sul turbo usato già in Spagna. Watanabe ammette il cambio dei piani



Formula 1



Formula 1



Bahrain



20 g



F1 | Sorpresa Honda: l'ADUO2 sul turbo usato già in Spagna. Watanabe ammette il cambio dei piani

More from

Aston Martin Racing





F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?



Formula 1



Formula 1



Singapore



4 g



F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?





Drudi tra i cinque 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão



WEC



WEC



6h di Barcellona



8 g



Drudi tra i cinque 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão





Aston Martin: Alonso rinnova e resta in F1. Confermato al suo fianco anche Stroll



Formula 1



Formula 1 22 g



Aston Martin: Alonso rinnova e resta in F1. Confermato al suo fianco anche Stroll

Ultime notizie





F1 | Watanabe: "Ecco perché Honda ruota i propri tecnici cambiandone spesso le mansioni"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



F1 | Watanabe: "Ecco perché Honda ruota i propri tecnici cambiandone spesso le mansioni"





F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



29 min



F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027





Lamborghini | Super Trofeo: Monza al centro della scena mentre si assegnano i titoli 2026



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



57 min



Lamborghini | Super Trofeo: Monza al centro della scena mentre si assegnano i titoli 2026





Mazda MX-5 ecco come la guida manuale può diventare (quasi) un'arte marziale



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Mazda MX-5 ecco come la guida manuale può diventare (quasi) un'arte marziale

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti