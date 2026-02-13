F1 | Waché: "Subito bene in pista per una start up, ma siamo quarta forza "

Pierre Waché vuole mettere un punto. La Red Bull non è la squadra di riferimento dopo i test in Bahrain. Il direttore tecnico della squadra di Milton Keynes sembra stupito di certe dichiarazioni fatte forse con finalità politiche. Il francese riconosce il merito ai motoristi per il lavoro svolto, ma da qui a dire che la power unit RBPT sia la migliore al debutto ne passa.

Waché ammette che può aver colpito l’aver messo in pista una RB22 che ha fatto meglio di altri il lavoro di preparazione alla sessione di Sakhir, ma le gerarchie non possono essere stravolte...

“Sono felice che i motoristi abbiano fatto un lavoro fantastico nel riuscire a mettere insieme questa macchina, macinando così tanti chilometri. Ma non sto dicendo che siamo il punto di riferimento. Non voglio prestarmi a un gioco politico a cui tutti stanno partecipando, ma devo riconoscere il lavoro fantastico che i tecnici dei motori hanno fatto. Ma ricordiamoci che siamo una start-up, perché abbiamo impiegato solo tre anni e mezzo per realizzare un motore. Per cui quello che si vede in pista è un risultato enorme”.

Pierre Waché, Direttore Tecnico Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

Dopo tre giorni di test in Bahrain qual è lo stato dell’arte?

“È difficile dirlo. Non siamo sicuramente il punto di riferimento. È chiaro che Ferrari, Mercedes e McLaren sono davanti. E noi, stando alle nostre verifiche, siamo poco dietro. Ma dire dove pensiamo di essere è difficile, perché non sappiamo dove sono gli altri in termini di carburante, livello di potenza e recupero di energia. Poi ci potremmo sbagliare, perché non ci stiamo dedicando troppo agli altri, concentrandoci su noi stessi”.

È soddisfatto del lavoro svolto?

“Non sono mai soddisfatto. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti di questo regolamento: il livello di grip e di deportanza è molto basso, così come è grande la sfida di gestire l’energia e la trazione a bassa velocità: questi saranno i fattori chiave”.

Max ha detto ieri di non essere soddisfatto dei nuovi regolamenti, ma ha elogiato il lavoro svolto dal team. Avete studiato delle soluzioni a breve e medio termine per renderlo più felice?

“Il mio obiettivo non è soddisfarlo, ma renderlo felice vincendo le gare. Il lavoro del team è assicurargli degli strumenti per competere al vertice. Poi le scelte fatte a livello di regolamento sono fuori dal nostro controllo. È una discussione da fare con la FIA e non dipende da noi. Lo scopo principale è migliorare la nostra vettura”.

Mercedes, Ferrari e McLaren, probabilmente, sono davanti, ma in quali aree?

“È difficile dirlo. Penso che siano forti nella trazione a basso grip e nelle velocità in rettilineo. Tanto Ferrari quanto Mercedes, soprattutto con poco carburante. Il problema è valutare le prestazioni finché non avremo esattamente lo stesso livello di carburante: fino a Melbourne capire sarà difficile”.

“Vediamo delle debolezze sulla nostra vettura e riceviamo i feedback di Max e Isack. Vediamo dove perdiamo tempo rispetto agli altri e per questo che confermo che non siamo al top. Nelle curve a media velocità, dove non eravamo forti già l'anno scorso, loro sono più rapidi di noi”.

I dati hanno mostrato che la vostra distribuzione dell’energia sia superiore agli altri. Avete un vantaggio solo in quest’area?

“È difficile dirlo. Lo è sembrato nel primo giorno, perché eravamo più vicini di altri a dove dovevamo essere, ma poi tutti hanno cominciato ad andare nella giusta direzione e ora direi che c’è chi è un po' meglio di noi. Penso che forse i nostri tecnici e gli addetti alle simulazioni in fabbrica hanno trovato una soluzione di partenza migliore di altri”.

La power unit della Red Bull Foto di: AG Photo

Veniamo al tema del rapporto di compressione: inizialmente eravate dalla stessa parte della Mercedes, poi la narrazione è cambiata perché vi siete uniti agli altri Costruttori contro la Mercedes. Qual è la vostra posizione adesso?

“A dire il vero, stiamo semplicemente seguendo ciò che ha dettato la FIA. Come costruttori di PU, seguiamo semplicemente ciò che riteniamo giusto per il sistema, ma alla fine sarà la governance della F1 a decidere. Non sono sicuro se ci saranno dei cambiamenti d’idea. Siamo gli ultimi arrivati e seguiamo il sistema e la governance”.

È vero che conoscente il segreto del rapporto di compressione Mercedes, ma non sapete come metterlo in pratica?

“Io non so cosa stanno facendo. La FIA sta cercando di mettere in pratica un sistema equo per tutti. Ma non sono un esperto di motori e non so cosa stiano facendo gli altri”.

Con le vetture a effetto suolo nel 2022 siete partiti sovrappeso, avviando un piano di dimagrimento piuttosto efficace. Siete in una posizione simile anche questa volta, considerando che il regolamento consente un taglio di 30 chili?

“Sì. Come tutti dopo l'inverno, cerchiamo di ridurre il peso. Abbiamo qualche problema con il peso minimo, ma è così per tutti. Forse alcuni hanno fatto un lavoro migliore di noi, ma dovremmo calare un po' di peso, visto che dimagriremo gara per gara. Non arriveremo al limite, ma partiamo da un gap minore rispetto al 2022”.

A che punto siete nel percorso di comprensione dell’aerodinamica attiva?

“Siamo solo all'inizio. Con un nuovo regolamento i tecnici aerodinamici sviluppano la vettura seguendo le proprie idee perché quasi ogni giorno si trovano nuovi percorsi di sviluppo. All’inizio della stagione vedremo molti aggiornamenti e ciascuno andrà dietro alla propria filosofia. Solo in un secondo momento si guarderà a cosa hanno fatto gli altri”.