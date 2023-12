F1 | Vowles: "Fry farà completare il cambio di marcia a Williams"

Chiudere la stagione 2023 al settimo posto nel Mondiale Costruttori è stato solo il primo, vero passo verso la risalita. In Williams credono molto in questo e i vertici del team sono al lavoro per continuare la ristrutturazione di una squadra che, appena 12 mesi or sono, ha perso in un colpo solo Jost Capito e François-Xavier Demaison.

L'arrivo di James Vowles dalla Mercedes è stato un segnale molto importante per la squadra. Seppure tardivo, la presenza dell'ex ingegnere di Brackley ha aiutato il team di Grove a terminare al settimo posto nel Mondiale Costruttori, resistendo alla grande rimonta finale di AlphaTauri.

Un'altra mossa in prospettiva è stata fatta ingaggiando Pat Fry dall'Alpine per affidargli il ruolo di direttore tecnico. L'ex direttore tecnico di Ferrari e McLaren è arrivato a Grove per aiutare il team inglese a progredire ulteriormente nelle prossime stagioni. Difficile possa mettere pesantemente mano al progetto 2024, ma la sua presenza ha comunque fruttato modifiche importanti.

"Quest'anno sono arrivato a un punto in cui potevamo ancora avere un impatto sulla vettura, ma l'anno prossimo si tratta davvero di mettere insieme le menti per cambiare completamente direzione. E non vedo l'ora di vedere come andrà a finire tra quattro o cinque mesi", ha detto Vowles.

"Inoltre, ora ho Pat al mio fianco. Lui sa come fare, è venerato su e giù per la pista, chiedete a chiunque sia abbastanza vicino e avrete un bravo ragazzo come Pat".

"Non cambieremo il nostro telaio, ma con la direzione di marcia che abbiamo intrapreso ci sono ancora cose che possiamo mettere a punto prima di arrivare in Bahrain".

"Ovviamente si è appena unito alla squadra e credo che si stia ambientando molto rapidamente", ha detto Albon. "Sento che sta comprendendo le aree in cui dobbiamo migliorare e che offrirà una guida e una leadership alla squadra, quindi sono molto entusiasta di averlo a bordo".

La Williams si è classificata settima nel 2023 dopo aver interrotto in anticipo lo sviluppo della sua vettura, tenendo a bada la sfida tardiva di una risorgente AlphaTauri. Alexander Albon spera che questo approccio dia i suoi frutti nel 2024.

"Penso che quest'anno abbiamo sacrificato molto per concentrarci sulla vettura dell'anno prossimo, non abbiamo fatto aggiornamenti per molto tempo rispetto ai nostri rivali", ha aggiunto.

"Questo non può che essere un bene. Abbiamo fatto il minimo indispensabile per finire in P7 e ora guardiamo al prossimo anno".

"Ovviamente avere Pat a bordo [sarà d'aiuto], e per James sarà il primo anno vero e proprio in cui avrà una vera e propria leadership nello sviluppo della vettura, quindi vedremo".