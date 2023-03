F1 | Vowles: "2026? Nessun legame con Mercedes. Decidiamo presto"

Carica lettore audio

Williams sta lavorando per ricostruire il team dopo l'addio di Jost Capito e François-Xavier Demaison. L'arrivo di James Vowles dalla Mercedes è stata la prima pietra di un progetto a lungo termine che dovrà finalmente portare fuori dalle acque torbide il team di Grove dopo tanti, troppi anni.

Il presente vede la Williams cercare di lottare nel centro gruppo per provare a portare a casa più punti rispetto alla passata stagione, ma lo sguardo principale è rivolto al futuro, al 2026, quando entreranno in vigore le nuove regole anche legate alle power unit.

A oggi la squadra britannica è cliente di Mercedes per quanto riguarda la fornitura di motori, ma stando a quanto affermato dal nuovo team principal James Vowles la squadra non ha alcun accordo firmato oltre il 2025, dunque per il nuovo corso della Formula 1, Williams non ha ancora un partner motoristico a cui appoggiarsi.

"Al momento stiamo ancora cercando di capire tutte le opzioni a disposizione di questa squadra", ha dichiarato Vowles.

"Le regole contengono alcune righe che affermano che, in teoria, a partire dal 2025, questo è il numero di squadre che un produttore di PU può fornire. Le stesse regole, tra l'altro, che quest'anno avrebbero dovuto limitare [la Mercedes] a fornire meno PU di quante ne abbia attualmente".

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams e Mercedes, almeno al momento, non hanno iniziato alcun negoziato per continuare l'attuale partnership oltre il 2025. Il team di Grove, però, dovrà decidere presto, entro la stagione, il partner motoristico a cui dovrà affidarsi dal 2026. Lo stesso Vowles ha annunciato le tempistiche necessarie per non arrivare impreparati al nuovo corso della F1.

"Credo che sia una discussione in corso. Ma no, non siamo vincolati alla Mercedes. E siamo ancora in fase di revisione".

"Ma dovremo, come faranno tutti i team, prendere una decisione a breve. Penso che la fine dell'anno sarebbe tardi. Quindi un po' prima di allora".

Vowles ha minimizzato l'importanza dei suoi legami con la Mercedes, pur avendo ricoperto ruoli di estrema importanza nel team di Brackley sino a poche settimane fa.

"Come si può immaginare, sarebbe sciocco scegliere semplicemente il posto in cui mi sento a mio agio e quello che conosco".

"Se dovete far dipingere la vostra casa, chiedete tre preventivi, e vi consiglio vivamente di farlo se non lo fate. E qui è lo stesso, voglio essere sicuro di capire cosa c'è a nostra disposizione".