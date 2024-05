F1 | Video: l'omaggio di Vettel a Senna con la sua McLaren ad Imola

Il weekend del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 2024 è stato molto emozionante e commovente, perché c'è stato un ricordo di quanto accaduto 30 anni fa proprio su quel palcoscenico. Durante il Gran Premio di San Marino del 1994 persero la vita sia Roland Ratzenberger che Ayrton Senna, quindi Sebastian Vettel ha voluto rendere omaggio ad entrambi in un modo molto speciale.

Il tedesco ha tirato fuori dal suo garage la McLaren MP4-8 con cui il brasiliano ottenne la sua ultima vittoria al Gran Premio d'Australia del 1993 e ha percorso alcuni giri sul circuito di Imola. Inoltre, ha indossato un casco dal design molto suggestivo, in quanto l'ha diviso in modo tale da avere parte della sua livrea abituale combinata con i leggendari colori del brasiliano.

Durante questi giri, Sebastian Vettel ha salutato tutti i tifosi presenti sulle tribune del circuito sulle rive del Santerno e, una volta terminato, si è messo a fare dei donuts sul rettilineo d'arrivo per continuare a deliziare la folla. Una volta sceso dalla vettura di Woking, ha tirato fuori le bandiere austriaca e brasiliana per continuare a ricordare le due vite perse tragicamente tre decenni fa, ma che sono servite a migliorare la sicurezza della Formula 1.

Non è stata l'unica cosa che il quattro volte campione del mondo ha fatto per ricordarli, visto che giovedì ha chiamato tutti i piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 a radunarsi sul rettilineo e a posare con i caschi di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, indossando speciali magliette con i colori del casco del tre volte campione del mondo.

Dopo di che, si sono recati sul luogo dell'incidente mortale del 1° maggio 1994 al Tamburello, e il tedesco ha deciso di dire qualche parola per ricordare a tutti l'importanza della sicurezza nel motorsport: "Tutti i piloti che hanno corso e continuano a continuano oggi beneficiano di quel fine settimana, per quanto possa sembrare ironico, ma è stato un passo importante per migliorare le regole e le misure di sicurezza".

"Non si tratta affatto di me. Sto solo cercando di raccontare la storia e di ricordare lui e i suoi colori, cercando di ispirare gli altri piloti, quelli attuali, a ricordarlo ed a essere motivati da lui. Grazie a quell'orribile weekend, per quanto possa sembrare strano, la gente ha studiato come rendere i circuiti più sicuri", ha detto Sebastian Vettel.