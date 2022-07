F1 | Vettel: "Sono tornato bambino guidando la Williams FW14B"

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Silverstone è andato in archivio e verrà ricordato a lungo dagli appassionati sia per il tremendo incidente al via che ha visto protagonista Guanyu Zhou, sia per la controversa gestione strategica della Ferrari che ha consentito a Carlos Sainz di ottenere il primo successo in F1.

Prima dell’inizio della gara, però, il pubblico presente sugli spalti ha potuto assistere ad uno show da pelle d’oca. Sebastian Vettel, infatti, ha percorso alcuni giri del leggendario tracciato inglese al volante della Williams FW14B con cui Nigel Mansell ha conquistato il titolo nel 1992.

Vettel ha acquistato la vettura caratterizzata dl numero 5 rosso quattro anni fa ed in occasione della dimostrazione di domenica scorsa ha voluto dimostrare come i motori endotermici possano ancora dire la loro in un periodo dove la sostenibilità è la parola d’ordine.

Il campione del mondo 1992 Nigel Mansell con la sua Williams FW14B e Sebastian Vettel, Aston Martin

Il quattro volte iridato, dopo lunghe ricerche, è riuscito a trovare un carburante ad emissioni zero che non ha impattato per nulla sul sound del V10 Renault e sulle prestazioni della vettura.

Al termine dell’esibizione Seb è stato subito abbracciato da Nigel Mansell che ha apprezzato moltissimo lo spettacolo messo in mostra, ed ha ricevuto complimenti anche dal presidente della FIA Mohamemd Ben Sulayem, da Stefano Domenicali e dai suoi colleghi Lewis Hamilton, George Russell e Mick Schumacher.

Una volta conclusa la gara, chiusa in nona piazza, Vettel è tornato a parlare di quei pochi giri al volante di una vettura che ha scritto pagine di storia della Formula 1.

“Si è trattato di un momento speciale anche perché c’era Nigel ad aspettarmi sul traguardo” ha dichiarato il tedesco che ha così festeggiato in modo unico il proprio compleaano. “Mi sono sentito daccapo un bambino di 5 anni perché tutto mi ha riportato alla memoria di ricordi di 30 anni fa”.

Sebastian Vettel, Williams FW14B

“Per me è stato importante fare questa esibizione con carburanti a zero emissioni per poter dimostrare che si possono ancora vivere quelle emozioni, ma in modo più responsabile”.

“Nigel ha vinto con quella stessa macchina il GP di Gran Bretagna 30 anni fa e quando mi è venuta questa idea ho deciso di realizzarla nel modo migliore. Sono orgoglioso di esserci riuscito ed inoltre, quando ho pianificato tutto, non mi ero reso conto che l’esibizione sarebbe avvenuta nel giorno del mio compleanno”.

L’utilizzo di un carburante a zero emissioni ha fatto parte dell’iniziativa “Race Without Trace”. Vettel, che ha portato il logo sulla tuta blu indossata per l’occasione, al termine della dimostrazione ha voluto esporre il proprio punto di vista sull’introduzione in Formula 1 dei carburanti sostenibili a partire dal 2026.

“Questi carburanti verranno adottati dal 2026. Capisco che non tutti possano essere d’accordo sul fatto che bisognava anticipare i tempi, ma alla fine introdurli prima sarebbe stata la decisione giusta”.