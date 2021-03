F1, Vettel: il nome della sua Aston Martin è di una ex Bond girl!

In pochi mesi Sebastian Vettel sembra già perfettamente calato nella realtà Aston Martin Racing. Il capitolo Ferrari, per quanto sia stato affascinante e intenso, fa parte del passato. Il pilota tedesco, alla vigilia del via del Mondiale 2021 di Formula 1, ha svelato il nome della sua monoposto 2021.

L'Aston Martin AMR21 numero 5, proprio quella del 4 volte tedesco, continua la tradizione di Sebastian, che ogni anno dà un nome alla propria monoposto. Come dicevamo, il tedesco si è già calato molto bene nel nuovo team, tanto da scegliere un nome molto particolare.

Si tratta di Honey Ryder. Per chi non è appassionato di cinema e, in particolare, di James Bond, si tratta del nome di una delle più celebri Bond girl della storia - Honeychold Ryder - che appare nell'episodio Licenza di Uccidere girato da James Young nel 1958 e tratto dall'omonimo romanzo di Ian Fleming.

Honey Ryder, di fatto, viene considerata a tutti gli effetti la prima Bond girl, anche se non è la prima ragazza che l'agente segreto incontra durante la sua prima missione. Nel film di Young il personaggio di Honey Ryder è stato interpretato da Ursula Andress, la quale ha regalato con la sua interpretazione una delle Bond girl più iconiche di sempre.

Honey Ryder raccoglie dunque il testimone da Lucilla, la sua ultima Ferrari - la SF1000 - prima di lasciare la Scuderia del Cavallino Rampante e accettare una nuova, grande sfida con Aston Martin Racing. Ricordiamo che questa tradizione dura ormai dal 2008, quando Sebastian chiamò la sua Toro Rosso con cui per altro vinse il primo gran premio della carriera in Formula 1, Julie.

Ecco tutti i nomi delle monoposto di Vettel in F1

Anno Vettura Nome 2008 Toro Rosso STR3 Julie 2009 Red Bull RB5 Kate/Kate's Dirty Sister 2010 Red Bull RB6 Luscious Liz/Randy Mandy 2011 Red Bull RB7 Kinky Kyle 2012 Red Bull RB8 Abbey 2013 Red Bull RB9 Hungry Heidi 2014 Red Bull RB10 Suzie 2015 Ferrari SF15-T Eva 2016 Ferrari SF16-H Margherita 2017 Ferrari SF70H Gina 2018 Ferrari SF71H Loria 2019 Ferrari SF90 Lina 2020 Ferrari SF1000 Lucilla 2021 Aston Martin AMR21 Honey Ryder