F1 | Vettel guarito dal Covid, tornerà al GP d'Australia

Sebastian Vettel tornerà in azione al Gran Premio d'Australia, dato che il pilota della Aston Martin è guarito dal Coronavirus.

La conferma è arrivata questa mattina proprio dalla squadra inglese, con il tedesco che di fatto farà il suo esordio nella stagione 2022 di Formula 1.

Vettel era infatti stato costretto a saltare il GP del Bahrain e il seguente GP dell'Arabia Saudita dopo essere stato trovato positivo al tampone molecolare effettuato a Sakhir prima dell'evento d'apertura dell'anno.

Al suo posto la Aston Martin aveva chiamato Nico Hülkenberg, che con la AMR22 aveva concluso 17° in Bahrain e 12° a Jeddah.

Vettel sarà nuovamente sulla sua macchina #5 a Melbourne, tornando ad affiancare il compagno di squadra Lance Stroll.

Dal canto suo, Hülkenberg aveva detto a Motorsport.com che sarebbe stato disponibile a recarsi anche in Oceana, ma pensando anche che la squadra non avrebbe avuto questa necessità.

"Ne parleremo, potrei avvicinarmi all'Australia, in modo che possa attendere e se ci sarà una situazione analoga, allora sarei già a tiro e non in Europa", le parole del tedesco.

"In Arabia è andata anche bene per un vecchio arrugginito come me! Gli ultimi 10 giorni sono stati qualcosa di inaspettato, molto movimentati, impegnativi ed intensi, ma me li sono goduti".

"Tra qualche anno, guardando indietro, penso che avrò bei ricordi di questa esperienza".