F1 | Vettel fuga i dubbi: "Voglio continuare con Aston Martin"

Cosa farà Sebastian Vettel a fine stagione? Il quattro volte campione del mondo proseguirà la sua avventura in Formula 1, magari con un team diverso dalla Aston Martin, o deciderà di appendere il casco al chiodo?

Le incognite circa il futuro dell’ex pilota di Toro Rosso, Red Bull e Ferrari non sono ancora state chiarite del tutto ed i dubbi di una permanenza di Vettel nel circus iridato sono aumentati quando il tedesco, in occasione di una intervista rilasciata alla BBC negli scorsi mesi, ha espresso tutte le perplessità di proseguire in uno sport che è distante anni luce dai suoi ideali ambientalisti.

Seb ha però voluto mettere le cose in chiaro nel corso della conferenza stampa che ha aperto il weekend del Paul Ricard. Quando gli è stato chiesto cosa farà in futuro il quattro volte iridato ha risposto in modo ironico come è nel suo stile.

"Beh, correrò questo fine settimana e il prossimo” ha dichiarato Vettel che poi ha affrontato l’argomento in tono più serio. “Poi sì, ovviamente ad un certo punto inizieremo a parlare con la squadra e credo che ci sia una chiara intenzione di continuare. Vedremo presto a che punto siamo".

Il mese scorso il team principal della Aston Martin Mike Krack ha espresso il desiderio di confermare Vettel a lungo termine, dicendo ed ha affermato: "Siamo sempre stati chiari: se vuole continuare, vorremmo che rimanesse a lungo”.

"Stiamo parlando. Abbiamo un rapporto molto buono e non abbiamo delle scadenze, ma ovviamente se le cose dovessero andare troppo per le lunghe ci troveremo in difficoltà, e lui ne è consapevole”.

"Le discussioni stanno andando avanti e da questo punto di vista va tutto bene".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Alessio Morgese

Vettel si è unito all'Aston Martin nella stagione 2021 quando Lawrence Stroll ha cambiato nome al brand Racing Point e ha attivato la clausola di rescissione del contratto di Sergio Perez per far posto al tedesco.

La AMR21, però, non è stata all’altezza della vettura dell’anno precedente complici le modifiche regolamentari inerenti il fondo piatto previste lo scorso anno ed il team ha concluso soltanto al settimo posto nel Costruttori.

La Racing Point del 2020, invece, con la sua controversa "Mercedes rosa" ha ottenuto il quarto posto alle la McLaren.

Vettel è stato anche accostato alla McLaren in questo inizio di stagione per prendere il posto di un Daniel Ricciardo che sta continuando a deludere e si conferma spesso lontano dalle prestazioni del suo compagno di team Lando Norris.

L’australiano ha di recente pubblicato un post sui propri profili social dove confermava la sua intenzione di continuare con il team di Woking anche per il 2023, ma i rumors su un suo appiedamento si sono fatti insistenti dopo che la McLaren ha ingaggiato il campione in carica della IndyCar Alex Palou ed ha fatto svolgere un test a Colton Herta a Portimao all’inizio di questa settimana.

La risposta di Vettel a questi rumor è stata però netta: "Conosco alcune persone, ma credo che siano solo voci".