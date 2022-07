F1 | Vettel: esibizione al volante di un'Aston Martin del 1922

Carica lettore audio

Sebastian Vettel ama le vetture da corsa. Ancora meglio se queste hanno già alle spalle una storia vincente, o anche solo particolare che, magari, ha dato inizio a una dinastia corsaiola.

In questo fine settimana la Formula 1 affronterà il Gran Premio di Francia, che andrà in scena al Paul Ricard. Le aspettative di Aston Martin Racing sono sempre le stesse: cercare di progredire grazie agli ultimi aggiornamenti realizzati per ovviare alla partenza di stagione ben al di sotto delle aspettative.

"Le curve ad alta velocità del Paul Ricard dovrebbero acquisire una dimensione maggiore con queste vetture ad effetto suolo, mentre le curve a bassa velocità rappresenteranno una sfida per tutti".

"I fine settimana precedenti non sono stati sempre clementi con noi per un motivo o per l'altro, quindi sarebbe bello riprendere un po' di slancio prima della pausa estiva".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, effettua un pit stop Photo by: Motorsport Images

Quest'anno Aston Martin festeggia il centenario dell'esordio nelle corse avvenuto nel 1922 con la celebre TT1 denominata "Green Pea" (pisello verde) dotata di un motore 16 valvole. Quella monoposto, completamente colorata di verde-corse britannico, debuttò proprio al Gran Premio di Francia, che allora si teneva a Strasburgo.

La vettura occupava il quinto posto, davanti alla sorella TT2, sesta, prima che due guasti al motore le costringessero al ritiro. I due esemplari, poi, non corsero più fino all'anno successivo, quando i proprietari furono costretti a venderle a privati a causa di pressioni finanziarie.

Quella vettura, già vista in azione al Festival di Goodwood, sarà guidata da Sebastian Vettel al Paul Ricard dopo aver già fatto omaggio a Nigel Mansell girando a Silverstone al volante della Williams con cui vinse il titolo mondiale nel 1992 con la FW14B.

"Infine, sono appassionato della storia di questo sport, quindi sarà davvero speciale guidare una delle auto originali Aston Martin del 1922 per i Gran Premi questo fine settimana", ha dichiarato il tedesco.