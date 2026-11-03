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F1 | Vettel consiglia Antonelli: "Ora la gente ti guarderà diversamente. Tu non cambiare il modo in cui la guardi"

L'ex pilota tedesco, 4 volte iridato di F1, si è visto soffiare da Antonelli il record di pilota più giovane a vincere il titolo Piloti, ma gli ha dedicato uno video molto bello per celebrare la sua impresa, sublimata lo scorso fine settimana a Città del Messico.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 3 nov 2026, 14:03

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Sebastian Vettel

Foto di: Eric Le Galliot

Da un quattro volte campione del mondo al novizio iridato. Da Sebastian Vettel Ad Andrea Kimi Antonelli. Un passaggio di testimone a dir poco prestigioso, uno di quelli che fa venire i brividi per importanza e che rende sempre più tangibile l'impresa fatta dal ragazzo di Bologna lo scorso fine settimana, conquistando il suo primo iride di Formula 1.

Non è solo questione di diventare campioni del mondo della categoria più ambita del motorsport a 4 ruote. E' farlo da pilota più giovane di sempre, demolendo il precedente record che resisteva dal 2010.

Fu proprio Sebastian Vettel a coglierlo, vincendo il primo dei quattro titoli ad Abu Dhabi. Lo fece a 23 anni e 135 giorni, 166 giorni in meno rispetto al record precedente che venne firmato da Lewis Hamilton nel 2008.

Antonelli ha fatto meglio del tedesco di quasi 3 anni netti. Kimi ha vinto il suo a 20 anni e 68 giorni. Un record che sembra essere destinato a durare nel tempo, perché costringerà chi vorrà batterlo a vincere un titolo al primo anno nel Circus iridato o, al massimo, al secondo, ma con il punto interrogativo sulla data di nascita del pilota e la data di conquista del titolo.

Dopo la conquista del titolo da parte di Antonelli, la F1 ha diffuso un video in cui Vettel ha fatto idealmente il passaggio di consegne dal pilota più giovane ad avere vinto il titolo ormai superato e il nuovo detentore del record.

"Kimi, congratulazioni! Campione del Mondo. Wow! Solo pochi di noi sono riusciti a conquistarlo e nessuno di noi è riuscito a farlo all'età in cui tu lo hai conquistato", ha iniziato l'ex pilota di BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin.

"Sei curioso, ascolti e impari in fretta. Non hai paura. La tua guida è stata pulita e in controllo. Sì, al limite quando hai avuto bisogno di farlo. Hai capito che puoi solo controllare solo quello che puoi controllare".

"Hai una guida unica e a noi piace guardarti. Quando ho vinto il mio primo titolo iridato è accaduto tutto quanto quando ho tagliato il traguardo (al GP di Abu Dhabi 2010, ndr). Ero sopraffatto dalle emozioni. Sono uscito dalla macchina e il mondo attorno a me andava velocissimo. E' stato come se tutto fosse una corsa".

"E' stato impossibile prendere tempo per riflettere. Non ho dormito bene per diversi giorni, dunque, sii pronto".

"Ma io ricordo la sensazione una volta che ho realizzato quello che ero riuscito a fare cogliendo il titolo iridato tenendo il trofeo in mano e leggendo tutti gli altri nomi dei campioni prima di me mi sono sentito orgoglioso e soddisfatto".

"Ho capito che la parte migliore non era stata tagliare il traguardo quando ho vinto il titolo, ma tutte le gare che mi hanno portato a vincerlo. Non è mai una sola gara che conta, ma sono tutte le gare che corriamo. Ogni gara ti modella".

"Tutto quello che accadrà nelle prossime settimane, sono sicuro che presto sentirai il bisogno di correre ancora. Come nella visione più grande, c'è sempre ancora una gara da vincere".

"Infine, un piccolo avvertimento. I grandi risultati possono cambiare il modo in cui la gente ti guarda. Ma tu non devi cambiare il modo in cui tu guardi la gente. Ora vai avanti e goditi il titolo. Un abbraccio forte. Sebastian. Ciao!".

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