F1 | Vettel con i colori dell'Ucraina sul casco per i test

Carica lettore audio

Il pilota dell'Aston Martin è stato il più esplicito sull'invasione russa in Ucraina durate i test di Barcellona, dicendo subito che non avrebbe partecipato alla gara di Sochi se fosse stata portata avanti dalla Formula 1.

Alla fine, la F1 e la FIA hanno agito rapidamente per cancellare il Gran Premio di Russia, invalidando anche il suo contratto adducendo cause di "forza maggiore".

Sebastian Vettel, nel suo ruolo di direttore della Grand Prix Drivers Association (GPDA), ha suggerito che le stelle della Formula 1 avrebbero discusso sulla vicenda e formulato altre proposte.

La prima azione è avvenuta alla vigilia dei test in Bahrain, quando la GPDA ha organizzato un servizio fotografico sulla griglia di partenza per lanciare il messaggio "No war".

Tutti i piloti presenti indossavano delle magliette speciali con la scritta "No war", nella quale la o era rappresentata da un girasole con i colori dell'Ucraina. Inoltre hanno posato con uno striscione che riportatava lo stesso messaggio e con una bandiera dell'Ucraina.

In seguito, alcuni piloti hanno twittato i loro messaggi di solidarietà verso l'Ucraina, compreso Lewis Hamilton, che non era presente alla foto essendo arrivato in Bahrain in ritardo.

"Il mio cuore è con il coraggioso popolo dell'Ucraina, che resta in piedi con i suoi valori di libertà e di pace", ha scritto Hamilton su Instagram. "Sono certo che non sono il solo a sentire che le nostre giornate sono diventate più pesanti, talvolta banali, pensando a questa crisi che sta accadendo nel mondo".

Anche se quanto accaduto ieri è stato organizzato dalla GPDA, ha avuto anche il pieno sostegno della Formula 1, inoltre anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha espresso il suo appoggio all'idea.

Giovedì mattina, in occasione della prima giornata dei test, Vettel è sceso in pista utilizzando una livrea rivista, sul quale ha sostituito i colori della bandiera tedesca con quelli dell'Ucraina, inoltre sulla calotta ha impresso il testo di "Imagine" di John Lennon. Sul lato invece è presente il logo "No war".

Non è chiaro se Vettel continuerà ad utilizzare questo casco anche durante la stagione o se lo indosserà solamente nei test di questa settimana.

Il casco di Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 4 Foto di: JMD Jens Munser Designs Il casco di Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 4 Foto di: JMD Jens Munser Designs Il casco di Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 4 Foto di: JMD Jens Munser Designs Sebastian Vettel, Aston Martin 4 / 4 Foto di: LAT Images