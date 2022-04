F1 | Vettel cambia power unit ed è anche sotto inchiesta

Carica lettore audio

Il rientro di Sebastian Vettel in Formula 1 non è certo andato nel migliore dei modi A 15 minuti dal termine della prima sessione di prove libere, il tedesco del team Aston Martin Racing è stato costretto a fermarsi lungo il tracciato (curva 10) causando l'esposizione della seconda bandiera rossa di giornata.

A fermarlo è stato un problema al motore, poi confermato dal team stesso. Dopo una prima analisi, la squadra britannica ha fatto sapere di essere costretta a cambiare power unit a causa dei danni riscontrati su quella utilizzata nel corso delle Libere 1 di Melbourne.

Fortunatamente per lui, Sebastian non incorrerà in alcuna penalità da quel punto di vista, ma le sue sventure non sono terminate qui. Per rientrare ai box l'ex pilota della Ferrari ha preso uno scooter e ha girato sulla pista una volta finite le Libere 1, salutando il pubblico con il casco appoggiato sulla fronte.

Pochi istanti dopo Vettel è stato messo sotto inchiesta da parte dei commissari per essere entrato in pista senza permesso. Questo gesto - l'essere entrato in pista con uno scooter, sebbene a prove finite - potrebbe indurre i commissari a penalizzarlo.

Sicuramente Vettel sarà chiamato dai commissari prima del via della seconda sessione di libere che avverrà alle ore 8 italiane. Vettel avrebbe infranto l'articolo 26.7 del regolamento sportivo di F1, che riguarda la sicurezza generale. Questo articolo stabilisce che nei 5 minuti successivi a ogni sessione di prove, nessuno è ammesso in pista all'ingresso o uscita dei box, tranne:

_ I marshal o altro personale autorizzato nell'esecuzione del proprio dovere.

_ Piloti alla guida o a piedi, avendo prima ricevuto il permesso di farlo da un commissario.

_ Il personale delle squadre se deve spingere una monoposto o togliere l'equipaggiamento dalla griglia dopo che tutte le macchine in grado di farlo abbiano lasciato la stessa nel giro di formazione.

_ Il personale delle squadre quando assiste i commissari per rimuovere una macchina dalla griglia dopo l'inizio della sprint qualifying o della gara.

Per Vettel questo weeekend è il primo della stagione dopo essere stato costretto a saltare il Gran Premio del Bahrain e quello dell'Arabia Saudita per aver contratto il COVID-19.