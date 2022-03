F1 | Vettel ancora positivo, Hulkenberg in stand-by per Jeddah

Carica lettore audio

L'Aston Martin aspetterà fino a venerdì prima di prendere una decisione definitiva su chi schierare accanto a Lance Stroll nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. E' stato il team stesso ad annunciarlo con un breve comunicato postato sui social network.

Dopo aver saltato la gara inaugurale a Sakhir a causa della positività al COVID-19, Sebastian Vettel infatti non si è ancora negativizzato, quindi non è potuto partire alla volta di Jeddah e al momento è ancora bloccato in Bahrain.

Tuttavia, la squadra di Silverstone non ha ancora rinunciato definitivamente all'idea di rimetterlo nell'abitacolo della AMR22 questo fine settimana, quindi ha deciso di prendersi ancora 24 ore di tempo, nella speranza che il quattro volte iridato possa finalmente avere il tanto atteso tampone negativo.

Ormai è passata una settimana da quando è stata riscontrata la sua positività, quindi i tempi dovrebbero essere maturi. In ogni caso, l'Aston Martin si è cautelata portando con sé a Jeddah il tedesco Nico Hulkenberg, che ha già sostituito il connazionale in Bahrain ed è pronto a saltare in macchina qualora necessario.

Anche se le prestazioni della squadra sono state deludenti nella prima gara della stagione, ma Hulkenberg è stato una sorpresa, perché pur essendo al debutto assoluto con questa generazione di monoposto, per di più dopo due anni ai margini del Circus, con solo qualche sostituzione all'attivo, è riuscito a tenere testa al compagno di squadra Stroll, battendolo in qualifica.

In gara però le cose sono andate diversamente, con il canadese 12° ed il veterano tedesco 17°, entrambi comunque fuori dalla zona punti.