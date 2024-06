F1 | Verstappen vince un Canada pazzo, mentre la Ferrari sprofonda

Ci si aspettava una conferma della Ferrari dopo il successo di Charles Leclerc a Monaco e, invece, nel GP del Canada torna in auge Max Verstappen con la Red Bull e la rossa raccoglie due ritiri come non accadeva da Baku 2022. L'olandese (dopo la pole ex aequo con George Russell) ha dato un'altra dimostrazione della sua classe cristallina vincendo la terza volta in Canada, la sesta quest'anno e la 60esima della carriera.

Quella di Montreal è stata una gara pazza condizionata dalla pioggia e Max Verstappen ha trovato il modo di esaltarsi con una Red Bull che non sembra, al momento, la vettura più competitiva. La differenza l'ha fatta il tre volte campione del mondo che all'inizio ha lasciato sfogare il poleman, George Russell, ma poi ha dovuto fare i conti con una McLaren che è parsa globalmente più forte della vettura di Adrian Newey, critica nel salire sui cordoli.

E' stata una gara entusiasmante con continui cambi di posizione dettata dal variare delle condizioni meteo con una pioggia intermittente che ha reso l'andamento della corsa imprevedibile. Il podio finale alla fine rispetta i valori che si sono visti in pista, dando a Verstappen la capacità di saper cambiare passo ogni volta che ce n'era bisogno: alla ripartenza dalla safety car al giro 58, a seguito del contatto causato da Sainz in testacoda che ha colpito l'incolpevole Alexander Albon, Max ha dato uno strappo che ha portato la sua RB20 fuori dalla finestra del DRS, consapevole che dietro alle due McLaren che lo seguivano c'erano le Mercedes che avevano giocato un pit stop gratuito per montare gomme fresche (medie Russell e hard Hamilton). Lewis ci ha guadagnato solo il giro più veloce all'ultimo giro in 1'14"856.

Lewis ha dovuto accontentarsi del quarto posto, mentre Russell si è arrampicato al podio grazie ad un sorpasso durissimo e coraggioso a Piastri, dopo un episodio precedente nel quale George era stato costretto a tagliare l'ultima chicane da un australiano molto determinato (Oscar è stato messo sotto investigazione dalla FIA).

Verstappen a Montreal rimette le cose a posto: l'olandese ora ha 56 punti di vantaggio nel mondiale piloti su Leclerc per cui ha almeno due gare di margine, mentre Sergio Perez è crollato al quinto posto dopo il ritiro causato da un crash contro le barriere con il posteriore. Il messicano era fuori dai punti, rivelando quanto sia diventata critica la RB20 e non ha certo ripagato la fiducia del team di Milton Keynes che gli ha rinnovato il contratto.

Lando Norris, secondo, ha qualcosa da recriminare perché mentre stava conducendo la corsa con un passo decisamente superiore alla concorrenza, ha pagato la non chiamata della squadra in safety car tenendolo fuori due giri più degli altri che ha permesso a Vrstappen di riprendere il comando della corsa proprio in uscita dalla corsia dei box. Lando non ha fatto polemiche ammettendo che a Miami aveva avuto un vantaggio dalla neutralizzazione e si porta a casa un secondo posto che lo fa salire al terzo posto nel mondiale piloti.

Dietro alla vettura "papaya" ci sono le due Mercedes in netta ripresa. Russell congola per il podio, mentre Hamilton non ha mancato ad alcuni accenni polemiche nei confronti del team che gli ha montato le gomme hard all'ultimo pit, mentre Russell aveva beneficiato delle medie.George per chiudere terzo non ha esitato a fare battaglia con il compagno (Wolff aveva dato il via libera dal muretto), superando con un'azione molto decisa che ad Hamilton non è piaciuta. Il sette volte campione del mondo si senten uscita e trattato come tale. Si deve abituare...

Oscar Piastri, dopo la dura battaglia con le Mercedes, ha tirato i remi in barca accontentandosi del quinto posto finale, ma il ragazzino di Zak Brown è lo sconfitto del gruppo dei primi. Avrà occasioni per rifarsi.

Positiva la gara delle Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll entrambi a punti, sesto e settimo, dando la sensazione che la "verdona" abbia ritrovato il filo dello sviluppo. Daniel Ricciardo regala un ottavo posto alla Racing Bulls dopo che l'australiano era stato penalizzato di 5 secondi per una partenza anticipata (che nessuno ha visto!). Anche l'Alpine torna a sorridere con due vetture a punti grazie a Pierre Gasly, nono, e Esteban Ocon, decimo.

La Ferrari non è mai stata in gioco: i due piloti erano fuori dalla zona punti incapaci di trovare un passo decente. Charles Leclerc ha patito un problema alla power unit (perdeva 1"2 sui rettilinei) che i tecnici hanno cercato di risolvere dando indicazioni al monegasco per agire sul volante. Non è bastato, per cui era stato deciso un pit stop per passare alle gomme slick hard al giro 28 per fare un restore dell'elettronica sperando di ripartire cancellando i guai che, invece, non sono scomparsi. Leclerc a gomme slick fredde ha rimediato una serie di lunghi che hanno consigliato il team di fermare la rossa.

Carlos Sainz non ha mai trovato il passo: avrebbe avuto un danno al fondo dopo il via (segnalato da Vasseur, ma non da Carlos...) e poi ha rotto l'ala anteriore in un contatto con Valtteri Bottas mentre era nella seconda parte del gruppo. Il madrileno con una rossa molto squilibrata l'ha persa al giro 53 causando il contatto con la Williams di Albon. Giusto il ritiro che ha messo fine a un weekend da dimenticare per Maranello.

La Scuderia ha deluso in qualifica e non aveva passo in gara: a Maranello hanno perso la strada dello sviluppo con una SF-24 che ha mostrato il suo peggio mentre ci si aspettava una conferma dopo Monte Carlo. La squadra ha sbagliato la delibera della monoposto che non mai stata veloce in nessuna condizione, subendo anche Aston Martin, Racing Bulls, e Williams. E' chiaro che non ha funzionato niente...

La Ferrari ha preso uno schiaffone pesante: è meglio girare pagina in fretta perché la rossa non ha funzionato in Canada, riproponendo un problema alla power unit che preoccupa, visto che ci sono state frequenti rotazioni di motori per guai di affidabilità. La squadra di Maranello ha toppato una trasferta, ma non deve abbattersi dopo un flop pesante....