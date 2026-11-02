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F1 | Verstappen vince anche senza la Red Bull migliore: “Non avevo il passo di Leclerc”

Dalla quinta posizione al via alla sesta vittoria in Messico, al termine di una gara che lo stesso Max non pensava di poter vincere. La strategia Red Bull, la penalità di Leclerc e la bandiera rossa hanno contribuito al successo dell'olandese, che ha dovuto fare i conti anche con problemi di gestione delle gomme e del freno motore.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 2 nov 2026, 14:44

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen ha conquistato la sua sesta vittoria nel Gran Premio del Messico, ma questa volta il successo sul circuito Hermanos Rodriguez ha avuto un sapore particolare. Non soltanto per la rimonta dalla quinta posizione in griglia, quanto per le circostanze nelle quali è maturato. La Red Bull non è stata la monoposto più convincente sul passo gara e lo stesso Verstappen, dopo aver tagliato il traguardo, ha ammesso di non essersi aspettato un risultato del genere. A fare la differenza sono state la gestione delle opportunità, una strategia eseguita alla perfezione e la capacità di Max di non commettere errori nei momenti decisivi.

“È una vittoria che non mi aspettavo alla vigilia della gara – ha ammesso Verstappen – già la prima partenza mi ha aiutato, sono riuscito a guadagnare terreno verso curva 1 e poi la battaglia che ho visto svilupparsi in curva 4 mi ha messo in una posizione piuttosto favorevole. Da quel momento, però, è stata dura".

Il riferimento è al confronto con Charles Leclerc, che nella prima parte della corsa ha mostrato un passo superiore a quello dell'olandese. Un'ammissione significativa, soprattutto considerando l'esito finale della gara. “Charles riusciva ad allontanarsi, non avevo il ritmo per seguirlo. Allo stesso tempo, però, riuscivo a restare in quella finestra di circa cinque secondi. La squadra ha fatto un ottimo lavoro nel seguire la sua strategia e, quando hai un avversario con una penalità di cinque secondi, è sempre molto difficile riuscire a gestire esattamente quel margine".

La penalità inflitta al ferrarista si è rivelata un elemento determinante. Il muretto Red Bull ha sfruttato la situazione per permettere a Verstappen di guadagnare la posizione, ma il sorpasso ai danni di Leclerc non ha affatto chiuso la partita. Anzi, la seconda parte della corsa ha evidenziato ulteriormente quanto fosse complicato gestire la monoposto nelle condizioni particolari di Città del Messico.

“Dopo il pit-stop è stata davvero dura – ha raccontato Max – Kimi stava andando fortissimo, era ancora in pista con il primo set di pneumatici, mentre io, per qualche motivo, non riuscivo ad avere il grip necessario. Charles era molto vicino, ma qui seguire un'altra monoposto è estremamente difficile perché le temperature salgono ovunque. Credo che a un certo punto abbia dovuto rallentare per raffreddare la macchina, e questo mi ha aiutato”.

È un passaggio che racconta bene l'equilibrio della gara. Verstappen non aveva un margine di prestazione tale da poter controllare gli avversari con tranquillità. La difficoltà di seguire un'altra vettura, amplificata dalle esigenze di raffreddamento imposte dall'altitudine, ha contribuito a proteggerlo dalla pressione della Ferrari. Un vantaggio indiretto, che Max ha riconosciuto senza cercare di attribuire alla Red Bull una superiorità che in pista non si era vista.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Quando la situazione sembrava essersi stabilizzata, è arrivato il momento che Verstappen ha indicato come il più preoccupante della giornata. L'ingresso della Safety Car, proprio mentre aveva ormai superato la possibilità di rientrare ai box, ha rischiato di compromettere tutto.

“Quando ho visto uscire la Safety Car, appena passato l'ultima curva, e ho capito che non potevo fermarmi, ho pensato: non è possibile che stia succedendo proprio adesso. Per me sarebbe stata probabilmente la fine delle possibilità di vincere. Poi è arrivata la bandiera rossa e tutto si è azzerato".

La sospensione della corsa ha offerto a Verstappen una nuova opportunità, ma anche un ulteriore motivo di preoccupazione. Le partenze non erano state uno dei punti di forza della Red Bull nel corso della stagione e dover affrontare un'altra procedura da fermo rappresentava un'incognita. “Ero un po' preoccupato, perché quest'anno le nostre partenze non sono state eccezionali. Fortunatamente oggi sono andate bene entrambe”.

Neppure l'ultimo tratto di gara ha concesso tregua all'olandese, costretto a difendersi dalla pressione di Lewis Hamilton. “Lewis era praticamente incollato al mio cambio e continuava a spingere. Fino alla fine è stato come disputare un giro di qualifica dopo l'altro. Dovevo soprattutto evitare qualsiasi errore. È stata una gara davvero difficile”.

Alle difficoltà legate alla gestione degli pneumatici si è aggiunto anche un comportamento non sempre prevedibile del freno motore. Verstappen ne ha parlato rispondendo a una domanda via-radio con il suo ingegnere, lasciando intendere che il problema non fosse stato ancora completamente compreso.

“Succede in maniera casuale. A volte sembra che il motore decida da solo cosa fare. Forse dovrò parlarci prima della prossima gara e chiedergli di comportarsi meglio - ha scherzato Max, prima di tornare serio - non sappiamo esattamente perché accada, il comportamento non è molto costante. Qui tutto lavora a temperature elevatissime e anche per il turbocompressore è difficile riuscire a far funzionare ogni cosa alla perfezione”.

Un ulteriore elemento che conferma quanto la vittoria sia arrivata al termine di un weekend tutt'altro che lineare. Ed è proprio su questo aspetto che Laurent Mekies ha insistito nel suo bilancio, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra per recuperare competitività dopo le difficoltà incontrate.

"È la nostra terza vittoria nelle ultime quattro gare con Max, una dimostrazione del talento, del lavoro e dello spirito che abbiamo all'interno della squadra – ha commentato il team principal – tutti, sia in circuito sia a Milton Keynes, hanno svolto un lavoro straordinario per ribaltare la situazione in condizioni difficili e conquistare questo successo speciale”.

Mekies ha poi voluto evidenziare la prestazione del suo pilota: "Max ha disputato una gara magistrale, sfruttando ogni millisecondo della macchina e ogni millimetro della pista. Non è stato affatto semplice, tra Safety Car, bandiera rossa e partenze da fermo, ma ha affrontato tutte le circostanze nel suo modo abituale, lottando fino alla fine e conquistando una vittoria meritata".

Il responsabile della Red Bull ha sottolineato anche il lavoro svolto sul telaio e sulla power unit per affrontare le condizioni particolari del circuito messicano, indicando nella qualità dell'esecuzione uno degli aspetti più soddisfacenti del weekend.

Per Verstappen, il successo rappresenta anche la risposta alle difficoltà della gara precedente. "Come avevo detto, nella maggior parte dei casi riusciamo a fare le cose nel modo giusto. Qualche volta non succede, ma fa parte delle corse. L'importante è imparare dagli errori e tornare più forti. Ed è quello che abbiamo fatto".

La terza vittoria nelle ultime quattro gare conferma il momento positivo della Red Bull. Verstappen ha saputo sfruttare ogni circostanza favorevole, la squadra non ha sbagliato le decisioni decisive e insieme hanno trasformato una domenica che non prometteva grandi soddisfazioni in un altro successo. Senza avere sempre la monoposto più veloce, ma riuscendo comunque a portarla davanti a tutti. Max lascia il Messico occupando la seconda posizione nella classifica piloti, un risultato che tre mesi fa sarebbe stato giudicato del tutto fantasioso.

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