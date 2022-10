F1 | Verstappen, una vittoria voluta e dedicata a Mateschitz

Carica lettore audio

Il fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, è scomparso sabato all'età di 78 anni dopo una lunga malattia, scatenando un'ondata di tributi da parte di tutto il paddock della F1.

Dopo le qualifiche di sabato Verstappen ha dichiarato di voler rendere orgoglioso Mateschitz nella gara di domenica con una Red Bull alla ricerca del quinto titolo iridato della sua storia.

Verstappen è stato comodamente in testa per i primi due stint, ma un pit stop lento lo ha fatto retrocedere in classifica alle spalle di Charles Leclerc fornendo così a Lewis Hamilton un assist per la conquista della prima vittoria stagionale.

Il pilota della Red Bull, però, non si è arreso ed dopo aver superato Charles Leclerc ha raggiunto Hamilton e conquistato la testa della corsa a sette giri dalla fine ottenendo così la sua tredicesima vittoria stagionale.

"È stata una gara difficile", ha dichiarato Verstappen. "Sembrava tutto a posto, ma poi il pit stop è stato un po' più lungo di quanto avremmo voluto ed ho dovuto lottare per farmi strada”.

“Oggi, però, abbiamo dato il massimo. È stato un fine settimana molto difficile per noi e questa vittoria la dedico a Dietrich per quello che ha fatto per tutti”.

"L'unica cosa che potevamo fare oggi era vincere, e anche se dopo il pit stop non si prospettava nulla di buono ho dato il massimo e ho spinto al massimo per rimontare".

Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, festeggia in parco chiuso con Helmut Marko, consulente della Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ha poi sottolineato come questo successo sia stato molto importante da un punto di vista personale visto il ruolo che Mateschitz ha avuto nella sua carriera in F1.

“Volevamo davvero ottenere un buon risultato oggi, e questa è una sensazione incredibile”.

La Red Bull ha conquistato il Costruttori a tre gare dalla fine, bissando così il trionfo iridato ottenuto da Verstappen in Giappone due settimane fa.

"Avevamo una grande possibilità di vincere il titolo costruttori qui", ha detto Verstappen. "Naturalmente volevamo farlo con stile e credo che oggi ci siamo riusciti".

Verstappen ha sfogato la sua frustrazione via radio dopo il pit lento che gli è costato circa nove secondi.

L'olandese è riuscito a passare Leclerc per conquistare la terza posizione alla curva 12 e successivamente ha replicato una manovra simile su Hamilton per la testa della corsa, ma la Mercedes del sette volte iridato lo ha seguito minacciosamente per i giri successivi.

"Questa è una pista ideale per le battaglie grazie alla particolare conformazione del layout. È davvero piacevole guidare qui".