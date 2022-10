F1 | Verstappen, un campione siderale in un mondo pieno d'errori

Carica lettore audio

Chissà se Max Verstappen quando ripenserà alla vittoria del suo secondo titolo mondiale vedrà davanti a sé l’immagine di Johnny Herbert. Al termine del Gran Premio di Suzuka ha appreso della conclusione della gara quando era in curva 2, poiché la bandiera a scacchi non è stata sventolata in tempo.

È stato il suo fido ingegnere, Gianpiero Lambiase, ad informarlo della conclusione della corsa e della conseguente vittoria del Gran Premio del Giappone. Max è rientrato ai box salutando il pubblico nipponico, come sempre il migliore dell’intero mondiale.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Mentre Verstappen rilasciava ad Herbert l’intervista riservata al vincitore, è arrivata la notizia della penalità inflitta a Charles Leclerc, che ha portato il vantaggio di Max su Perez (a quel punto secondo nella classifica generale) a 113 punti, un margine incolmabile a quattro tappe dalla fine della stagione.

I meccanici della Red Bull si sono sbracciati al suo indirizzo, e Verstappen ci ha messo qualche attimo a capire che era aritmeticamente campione del mondo. Un po' stordito dalla situazione ha risposto alle domande di rito, commentando da campione del mondo ma non proprio del tutto convinto dei conteggi. “Siete proprio sicuri, eh?”, ha chiesto prima di farsi ritrarre su una poltrona ‘reale’ nel retro-podio, e una volta avuta risposta affermativa ha capito che di dubbi non ce n’erano più.

Il Campione del Mondo Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Al di là del finale thrilling, Verstappen ha festeggiato il suo secondo titolo mondiale al termine di una gara imponente, correndo su ritmi proibitivi per il resto del gruppo, incluso il suo compagno di squadra Perez e lo stesso Leclerc. Sul traguardo sono stati ventisette secondi a dividere Max dal tandem Perez-Leclerc, ed il tutto in ventotto giri di gara, facendo sembrare facile ciò che facile non è per nulla.

È vero che la Red Bull ha confermato un potenziale decisamente superiore alla Ferrari (bloccata dal degrado eccessivo degli pneumatici anteriori), ma non è questo il punto. Il Verstappen versione 2022 è un metronomo, quando imposta il ritmo non c’è un minimo errore o una sbavatura che possa intaccare i suoi tempi sul giro. Un martello.

“È nella sua forma migliore – ha commentato Christian Horner - sta guidando incredibilmente bene, siamo solo molto orgogliosi di lui. L’anno scorso abbiamo visto uno scontro tra due titani, ed esserne uscito vincitore gli ha tolto tanta pressione, come si è visto in questa stagione”.

Max è cresciuto molto, migliorando la sua visione di gara ed imparando a correre per l’obiettivo finale e a portare a casa il massimo possibile quando la domenica non è delle migliori. Ma questo non ha intaccato il suo talento, rimasto cristallino, ed oggi lo si è visto bene nella prima partenza, quando Leclerc ha avuto uno spunto migliore. “Max al via ha fatto patinare troppo le gomme – ha confermato Horner – ma poi ha sfoderato la sua guida da kartista scegliendo la traiettoria esterna alla prima curva”.

Le polemiche che hanno accompagnato la conquista del suo primo titolo, ed in parte anche del secondo, non devono offuscare ciò che è stato in grado di fare questo pilota. Senza di lui la Red Bull non avrebbe vinto nessuno dei due ultimi mondiali piloti, il valore aggiunto che ha garantito è riconosciuto pubblicamente anche dalla stessa squadra, che non a caso si coccola il suo campione come non ha mai fatto con nessun pilota nella sua storia.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen deve molto alla Formula 1, ma è anche vero il contrario. Passano gli anni (Max è alla sua ottava stagione) ma la freschezza della sua guida è ancora intatta, non ha mai rinunciato ad osare ogni volta che ne ha visto l’opportunità.

Col tempo ha solo affilato le armi, diventando un cecchino infallibile che ha fatto tesoro degli errori passati, un processo che lo ha portato ad essere un top-driver nel significato più pieno del termine.

Anni fa ci sono state giornate in cui ha perso il controllo, peccando di esuberanza, ma è ormai un lontano ricordo. Oggi sale in macchina come se fosse la sua auto stradale, anche quando c’è da andare a vincere un mondiale o ad affrontare una gara in condizioni molto insidiose, come è stato oggi a Suzuka. Ed è una calma che spaventa gli avversari, che hanno visto svanire anche l’ultima crepa in cui poter fare breccia.

A venticinque anni Verstappen entra nel club dei bi-campioni del mondo, e lo fa con grande autorità. I numeri sono già quelli che danno un senso ad un’intera carriera, ma nel caso di Max l’impressione è ancora quella di essere all’inizio di una storia tutta da scrivere.

Non è solo questione di età anagrafica, ma anche di freschezza nella guida, di quella voglia di approcciare la pista che è tipica dei kartisti. Ben venga, e soprattutto ben venga questo nuovo Verstappen, che ha messo da parte il deleterio killer-instinct del 2021 per lasciare il posto ad un vero campione. Chapeau...