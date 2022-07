F1 | Verstappen sprona i direttori di gara: "Non siano testardi"

Carica lettore audio

Da qualche tempo i piloti di Formula 1 non hanno fatto mistero del loro malcontento circa la mancanza di coerenza da parte del collegio dei commissari quando si tratta di giudicare questioni come le battaglie in pista o i track limits.

Proprio questi ultimi sono stati i grandi protagonisti nello scorso Gran Premio d’Austria quando la direzione gara ha evidenziato 43 episodi di violazione dei limiti della pista, mentre George Russell ha considerato severa la penalità di 5 seconda rimediata per il contatto iniziale con Perez che ha finito per compromettere la gara del pilota della Red Bull.

L’inglese della Mercedes ha ritenuto che tutti gli incidenti debbano essere giudicati in modo indipendente perché sono tutti diversi ed ha chiesto che i commissari lavorino a stretto contatto con i piloti.

"La dinamica di ogni singolo incidente è diversa", ha detto Russell. " Checo era all'esterno e dovevo lasciargli spazio, ma quando ti trovi in una posizione in cui sei già al limite e qualcuno ti supera all’esterno con un maggior grip non c’è modo di andare da nessuna parte".

"Applicando alla lettera il regolamento io ero nel torto e lui nel giusto, ma dal momento in cui ho frenato ero al limite e non potevo fare altro. Questo è quello che succede al primo giro. Lui ha molta esperienza e sa come funziona”.

"Ma dal punto di vista dei commissari è molto difficile. Cerchiamo tutti di essere coerenti, ma non vogliamo che le penalità vengano comminate a destra e a manca. Dobbiamo lavorare insieme per stabilire che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda".

Attualmente la F1 ha due direttori di gara, Niels Wittich ed Eduardo Freitas, che hanno preso il posto lasciato libero da Michael Masi per il 2022.

Alla domanda se la F1 debba tornare ad avere un unico direttore di gara per migliorare la coerenza degli steward, Verstappen ha risposto: "Non credo che dipenda necessariamente dal fatto di avere un direttore di gara. Penso che sia più importante lavorare con i piloti invece di mantenere la propria posizione ed essere testardi".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lotta con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, per il comando Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Vogliamo migliorare le cose per tutti, non per noi stessi. Abbiamo buone conversazioni tra i piloti e alla fine della giornata, più o meno, siamo d'accordo sulla maggior parte delle cose anche se, naturalmente, ognuno ha le proprie opinioni su alcune cose”.

"Poi c'è il problema degli incidenti di gara e altro, ma sicuramente possiamo fare meglio".

Charles Leclerc, fresco vincitore del GP d’Austria, si è mostrato scettico in merito alla coerenza sulle decisioni, ma ha ammesso che avere due direttori di gara della FIA al momento renda tutto più difficile”.

"Credo che la coerenza sia sempre stata una cosa che abbiamo cercato e si può sempre migliorare. Ovviamente avere due direttori di gara rendono tutto più difficile".

"Quindi, sì, per ora non ho alcuna soluzione. Ma credo che probabilmente con un solo direttore di gara sarebbe un po' più facile da gestire il tutto".