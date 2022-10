F1 | Verstappen si offre a Pirelli per test con gomme da bagnato

Carica lettore audio

I ritardi che hanno portato al ritardo della partenza del Gran Premio del Giappone di domenica hanno riaperto il dibattito sulla necessità o meno di un ripensamento della F1 per quanto riguarda la capacità delle vetture di far fronte alle cattive condizioni atmosferiche.

L'aspetto più critico in termini di sicurezza sul bagnato è garantire che i pneumatici siano in grado di gestire l'eccesso di acqua in pista e che non ci sia il rischio di aquaplaning.

Ma c'è anche la necessità di garantire che la gamma di gomme da bagnato funzioni, dato che i piloti di F1 sanno bene che l'attuale pneumatico intermedio Pirelli si comporta molto meglio in una gamma più ampia di condizioni della pista rispetto a quello estremo.

Parlando dopo l'evento di Suzuka, colpito dalla pioggia, Verstappen ha detto che sarebbe più che felice di lavorare con Pirelli per provare alcune nuove idee per contribuire a migliorare le cose.

"Non volevo prendere le distanze da tutti, ma credo che abbiamo bisogno di pneumatici da pioggia migliori", ha detto l'olandese. "Se vedeste cosa riuscivamo a fare negli anni '90 o nei primi anni 2000, con la quantità d'acqua che c'era in pista, non sarebbe male".

"Sono molto contento di poter fare alcuni giorni di test e provare tutti i tipi di pneumatici. Ma abbiamo bisogno di pneumatici da pioggia migliori, perché credo che quelli estremi siano solo lenti e non riescano a portare via molta acqua. Ecco perché tutti cercano sempre di passare molto rapidamente a una gomma intermedia, perché è molto più veloce al giro".

"Oggi siamo passati da un giro all'altro dall'estrema all'intermedia e siamo stati subito più veloci di almeno cinque secondi, il che è davvero troppo. Ed è per questo che nessuno vuole correre con l'estrema".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Il contrasto di prestazioni tra l'intermedia e la gomma da bagnato estremo ha spinto tutti i piloti a prendere il via del GP del Giappone con l'intermedia prima che venisse rapidamente segnalato con una bandiera rossa.

Sebbene Verstappen ritenga che anche le gomme estreme attuali non siano state in grado di affrontare il peggio del clima giapponese, ritiene che gli pneumatici del passato fossero più adatti.

"Quando pioveva come quando è uscita la bandiera rossa, e si montavano pneumatici estremi, credo che sarebbe stato comunque molto difficile guidare", ha detto.

"Ma se si fa un paragone con 20 anni fa, sarebbe andato benissimo. Quindi ci deve essere una soluzione.

"Ma questa non è una critica, perché sono molto felice di dare una mano. Dovremmo esaminare la questione. Forse potremmo organizzare più giornate di test sul bagnato e lavorare insieme, per cercare di trovare pneumatici migliori per avere almeno l'opportunità di guidare davvero sul bagnato e non fare sempre e solo due giri su un'estrema, passare a un'intermedia e chiamarla gara sul bagnato, perché una gara sul bagnato si corre normalmente anche con la pioggia battente".

Charles Leclerc della Ferrari ritiene che un aspetto importante da tenere in considerazione sia la quantità di acqua emessa dagli attuali pneumatici, che rende difficile per i piloti vedere attraverso la nebulizzazione.

"Credo che un grosso problema di queste vetture sia proprio la visibilità", ha detto. Quindi, qualsiasi cosa possiamo fare per cercare di migliorare la visibilità e ridurre al minimo gli spruzzi, soprattutto dietro le vetture, sarà estremamente utile".

"Credo che a volte si riesca a correre per le condizioni della pista, ma proprio a causa della visibilità, perché è così pericoloso stare dietro e non vedere nulla, che si finisce per non correre affatto.

"Dovremmo cercare di trovare una soluzione per cercare di ridurre al minimo la nebulizzazione".