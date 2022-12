F1 | Verstappen: "Sentivo di non poter sbagliare dopo i ritiri iniziali"

Carica lettore audio

Max Verstappen ha conquistato il suo secondo titolo mondiale di F1 nel 2022, stabilendo un nuovo record con 15 vittorie in una singola stagione ed un nuovo primato di 454 punti, chiudendo con 146 lunghezze di vantaggio sul rivale della Ferrari Charles Leclerc, suo diretto inseguitore.

Sebbene il dominio di Verstappen gli abbia permesso di conquistare il titolo con quattro gare d'anticipo, l'olandese ha temuto che le sue possibilità di vittoria fossero in dubbio già dalla quarta gara di Imola.

Dopo essere stato costretto al ritiro sia in Bahrain che in Australia per un problema alla pompa del carburante della sua Red Bull, si ritrovava indietro di 46 punti - quasi due vittorie - rispetto a Leclerc.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se fosse in grado di identificare un'area in cui ha davvero fatto un passo avanti quest'anno, Verstappen ha sottolineato l'importanza di fare punti in ogni gara ed ha ricordato di aver avuto la sensazione di non poter sbagliare nulla dopo i primi ritiri.

"Quando devi lottare per un titolo, devi fare punti in ogni gara il più possibile", ha detto Verstappen prima di ritirare il trofeo del campionato mondiale di F1 alla premiazione della FIA a Bologna, la scorsa settimana.

"Ecco perché all'inizio dell'anno è stata molto dura avere questi ritiri. Sapevo che da quel momento in poi non avrei potuto permettermi alcun errore da parte mia, nel caso in cui ci fossero stati dei ritiri per qualsiasi motivo".

"Si cerca sempre di essere il più perfetti possibile ogni singolo weekend. È quello che cerco di pretendere da me stesso ogni volta che salgo in macchina".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, passes the Red Bull pit wall as he takes victory Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il modo in cui Verstappen ha vinto il titolo nel 2022 è in netto contrasto con il suo primo successo nel 2021, arrivato al termine di un'intensa battaglia durata tutto l'anno contro Lewis Hamilton e decisa solo all'ultimo giro della stagione.

Quest'anno Hamilton e la Mercedes non sono stati determinanti nella lotta per il titolo, mentre gli sfidanti principali di Verstappen sono stati Leclerc e la Ferrari nella prima metà della stagione.

Dopo la pausa estiva, però, la Red Bull si è distinta per lo sviluppo della RB18, permettendo a Verstappen di vincere nove delle ultime 11 gare.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha ritenuto che Verstappen abbia "fatto un altro passo avanti come pilota" nel 2022, dopo il "combattimento tra pesi massimi" contro Hamilton dello scorso anno.

"Quest'anno ha guidato con grande maturità e compostezza, ottenendo vittorie importanti sotto una pressione enorme", ha dichiarato Horner.

"Solo quando si guarda indietro alla stagione, ed abbiamo iniziato a farlo nell'ultima settimana, quando si ripensa ad alcune gare come l'Arabia, Miami o Montreal, ci sono stati alcuni momenti importanti".

"All'inizio dell'anno non avevamo la macchina più veloce. Lui ci ha tenuto in gara e ha continuato a spingere, guidando con una precisione e un ritmo fenomenali. Quando c'è stata un'opportunità da cogliere, l'ha afferrata con entrambe le mani".