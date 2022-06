F1 | Verstappen: "Se Sainz fosse passato sarebbe stata dura"

Carica lettore audio

Dopo 150 gare Max Verstappen è riuscito finalmente a mettere le mani sul trofeo riservato al vincitore del Gran Premio del Canada.

Il campione del mondo è stato autore di una corsa semplicemente perfetta, condotta al comando sin dal primo giro, divenuta improvvisamente complicata nelle battute finali quando la safety car è entrata in pista per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto di Tsunoda andato a muro in uscita dai box.

Durante la fase di neutralizzazione la Ferrari ha chiamato Carlos Sainz ai box per montare gomme hard nuove, mentre Verstappen, che aveva già effettuato la seconda sosta in precedenza, è rimasto in pista. Da quel momento è iniziata una nuova gara.

Alla ripartenza Sainz è stato abile nel restare sempre entro il secondo per poter usufruire del DRS e tentare così l’assalto all’olandese della Red Bull, ma Verstappen è stato glaciale. Mai un errore, mai una sbavatura, Max ha guidato in maniera millimetrica impedendo al rivale della Ferrari di poter provare un assalto.

Alla fine di un duello entusiasmante, che ha ravvivato una gara altrimenti ben poco vivace, è stato il campione del mondo ad imporsi ed a far capire a tutti perché porti con merito il numero 1 sul musetto della sua vettura.

“La safety car non mi ha certamente aiutato” ha dichiarato un Verstappen decisamente soddisfatto a fine gara. “Nel complesso la Ferrari era molto veloce in gara ed è stato davvero difficile per me nel finale dato che Sainz aveva gomme più fresche”.

Il lungo duello con Sainz nelle battute conclusive ha entusiasmato sia il pubblico in pista che a casa. Il ferrarista ha provato in ogni modo ad insidiare Verstappen, o quantomeno indurlo all’errore, ma il pilota della Red Bull è stato semplicemente perfetto.

“È stata una lotta entusiasmante ed ho dato tutto così come Carlos. Vedevo che spingeva e provava ad attaccare. Quando hai il DRS è un po' più facile provarci, ma gli ultimi giri devo dire che sono stati molto divertenti”.

Analizzando a caldo quanto visto a Montreal si è potuto notare come alla Ferrari F1-75 sia mancata la velocità di punta necessaria per provare a superare la Red Bull anche con il DRS aperto. Max ha sottolineato come una delle qualità della sua RB18 sia proprio la velocità massima in rettilineo, arma che gli ha consentito di aggiudicarsi il sesto successo stagionale.

“Per fortuna quest’anno siamo molto veloci in rettilineo e questo ci aiuta. La Ferrari era molto forte in gara e se ci avesse superato sarebbe stata molto dura passare daccapo, ma la nostra strategia ha funzionato”.