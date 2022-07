F1 | Verstappen: "Se lotti per il titolo devi finire ogni gara"

Carica lettore audio

63 punti di vantaggio. Max Verstappen è arrivato in Ungheria forte di questo margine su Charles Leclerc in classifica piloti. Un gap che potrebbe far dormire sonni tranquilli a chiunque ma non al campione del mondo olandese.

Max, infatti, è arrivato all’Hungaroring consapevole di dover affrontare un tracciato che negli ultimi anni non ha mai sorriso alla Red Bull e sul quale sarà fondamentale minimizzare il distacco dalla Ferrari in qualifica, vettura di riferimento per quel che riguarda il giro singolo.

“Non ci siamo mai trovati bene qui” ha dichiarato l’olandese nel corso della conferenza stampa. “Negli ultimi anni non siamo mai stati super competitivi a Budapest rispetto alla Mercedes che all'epoca dominava, e se si guarda a questa stagione la Ferrari è quasi imbattibile sul giro secco. Soprattutto su una pista come questa sarà molto difficile per noi in qualifica. Tuttavia sabato potrebbe piovere e questo potrebbe cambiare molte cose”.

Nel corso della conferenza a Max è stato chiesto se su un tracciato molto lento e tortuoso potrà soffrire dello scarso feeling con l’avantreno già accusato a Monaco che ha finito per pregiudicare il suo weekend nel Principato.

“Di solito questo è un problema che si manifesta più che altro nei circuiti stradali, con curve corte e molte a novanta gradi. Mi aspetto che qui sia diverso a causa delle alte temperature, anche se d'altra parte è prevista pioggia, probabilmente sabato. Anche questo può portare a cose molto diverse in termini di equilibrio da venerdì a domenica”.

L’errore commesso da Charles Leclerc in occasione dello scorso GP di Francia ha spalancato al pilota della Red Bull le porte per il settimo successo stagionale. Quest’anno Max sta correndo con una maturità mai vista in precedenza, massimizzando il potenziale della sua vettura, ed è stato lo stesso olandese a confermare questo nuovo approccio.

“Cerco sempre di ottenere il massimo da ogni singola gara. Bisogna sempre analizzare la situazione in cui ci si trova e vedere cosa è possibile fare. Se si tratta di un primo posto si punta a quello, ma se in ballo c’è un secondo o terzo posto, allora è quello l’obiettivo. In ogni caso, quando si è in lotta per il titolo bisogna sempre finire le gare, questa è la cosa più importante”.

“Se si è in lotta per il campionato, è logico che si voglia sempre fare punti. Ma se hai una macchina che può vincere solo alcune gare, allora correrai più rischi. O perlomeno si corrono più rischi in determinate gare per sfruttare le proprie possibilità”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, arriva sul podio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il giovedì di Budapest è stato monopolizzato dall’annuncio di Sebastian Vettel che appenderà il casco al chiodo al termine di questa stagione. L’addio del tedesco alla Formula 1 ed al sedile in Aston Martin ha scatenato la fantasia degli addetti ai lavori che hanno ipotizzato numerosi nomi per indicare quello che sarà il futuro compagno di squadra di Lance Stroll.

Tra i vari nomi si è fatto anche quello di Nyck de Vries, attualmente impegnato in Formula E con la Mercedes e connazionale di Verstappen. Max, però, non è parso molto convinto da questa ipotesi.

“È sempre difficile dire cose del genere. Se si guarda all'attuale griglia di partenza, credo che Nyck potrebbe sicuramente far parte di questo gruppo. Ma dipende anche da altre cose. Alla fine si vuole essere competitivi e Nyck non vuole essere in F1 solo per partecipare. La decisione spetta alle persone della Aston Martin e alla fine devono vedere cosa funziona meglio con Lance”.

Prima di congedarsi, Verstappen ha voluto affrontare l’attuale situazione del suo principale rivale per il titolo Charles Leclerc. Secondo il pilota della Red Bull il monegasco non sta vivendo un periodo complicato a prescindere dall’errore compiuto al Paul Ricard.

“Combattere per un titolo mondiale è in realtà più bello che lottare per le posizioni di rincalzo. Quante volte ti capita di correre con un'ottima macchina in F1? Per me l'anno scorso è stato il migliore in assoluto perché ho avuto la possibilità di prendere parte a tutte le gare sapendo di avere chance di vittori”.

“Ovviamente se fai un errore tutti ne parlano e questo non è bello. Ma alla fine è un bene che tu abbia molte gare per rimettere a posto le cose. Anche questo fa parte dello sport”.