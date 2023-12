F1 | Verstappen sceglie le sue migliori e peggiori gare del 2023

Max Verstappen e la Red Bull hanno sbaragliato la concorrenza vincendo 19 delle 22 gare disputate nella stagione 2023 della Formula 1. Dunque, quando l’olandese si siede a parlare con Motorsport.com, ha una vasta scelta al momento di stabilire quali siano stati i migliori e i peggiori weekend dell’anno.

Dopo un’attenta riflessione, il tre volte campione del mondo ha affermato: “Penso che Spa sia stato un weekend solido. Forse il Giappone è stato molto forte, fin dal primo giro è stato incredibile guidare. Ho guardato lo schermo e ho pensato ‘bene, è un buon inizio’. Dal punto di vista del bilanciamento, probabilmente le qualifiche in Giappone sono state molto belle da guidare”.

Il fine settimana di Verstappen a Suzuka spicca perché ha preso subito il ritmo sin dall’inizio delle prove libere ed è stato sempre una spanna sopra gli avversari primo settore delle famose Esse. Contro i due piloti McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, che rappresentavano la più grande minaccia per la Red Bull in quel fine settimana, Verstappen ha preso subito due decimi nella Q3 e poi ha continuato a segnare settori fucsia chiudendo poi con sei decimi di vantaggio su Piastri.

Nella gara della domenica è stato fino a mezzo secondo più veloce di chiunque altro in quel settore. Verstappen ha sbaragliato la concorrenza vincendo con 19 secondi di vantaggio su Norris e 36 su Piastri, con Ferrari e Mercedes distanziate di oltre 40 secondi.

Curiosamente, come peggior weekend dell’anno, Verstappen non ha scelto Singapore, l'unica gara che la Red Bull non è riuscita a vincere. La Red Bull si è persa tra le insidie del circuito cittadino, con Verstappen che ha chiuso la gara in quinta posizione dall'11° posto in griglia. Il compagno di squadra Sergio Perez è passato dal 13° posto a un modesto ottavo.

Photo by: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing

"Il peggior fine settimana è stato Baku", ha detto Verstappen. "Non ero contento di come stavano andando le cose. A Singapore eravamo proprio fuori strada e probabilmente abbiamo commesso anche qualche errore di messa a punto. È stato un po' un pasticcio. Per me Singapore non è stato un successo. Non lo conto!".

In Azerbaigian, Verstappen è stato battuto in qualifica da Charles Leclerc, che gli ha strappato la pole per due decimi, Dopo essersi qualificato e aver concluso terzo nella Sprint Race, è arrivato secondo nel gran premio dietro a Perez.

Anche se sulla carta la gara è stata tutt'altro che disastrosa, Verstappen ha dichiarato che è stata la peggiore che abbia mai provato con la RB19. Ha quindi utilizzato la seconda metà della gara di Baku per sperimentare opzioni di set-up sul volante, che hanno poi dato risultati utili da applicare nel corso della stagione.

"Forse non è stato il miglior stint della mia vita, ma è stato anche perché stavo provando molte modifiche, tra polarizzazione dei freni, differenziale, freno motore", ha spiegato. "Inoltre, la vettura era molto nuova e si trattava di un circuito cittadino con curve a 90 gradi, per cui è possibile che la vettura abbia un comportamento diverso. Per questo credo che sia stato un po' un tira e molla per tutto lo stint, ma la fine è stata molto forte, mentre credo di aver già danneggiato le gomme fin dall'inizio nel tentativo di passare. Quando è finita mi sono detto 'Ok, non ho vinto la gara, ma ho imparato molto per le prossime gare'".