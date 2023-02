F1 | Verstappen sarà in Drive to Survive 5: "Hanno capito il mio punto di vista"

Carica lettore audio

Drive To Survive è stato uno dei prodotti centrali nella strategia della Formula 1 per aumentare la popolarità della serie fuori dai confini europei, specialmente negli Stati Uniti, dove ora può contare su un numero di fan in continua crescita.

Ma il suo stile drammatico, alcune mistificazioni nelle trame, e il modo in cui ha esasperato le rivalità, ha portato alcuni piloti a criticarla duramente, tra cui Max Verstappen. Dopo la prima stagione, in cui i produttori avevano descritto in maniera fuorviante il suo rapporto con Daniel Ricciardo, l'olandese non esitò a esprimere il proprio disappunto per come era stato ritratto, sottolineando come poi fosse stato mantenuto lo stesso approccio anche con Lando Norris.

Elementi che, in un primo momento, lo avevano convinto a rinunciare a prendere parte alla serie anche per le successive stagioni, criticando aspramente il suo stile lontano dalla realtà. Un problema che, secondo Stefano Domenicali, negli ultimi mesi la Formula 1 ha tentato di risolvere parlando sia con i piloti che con i produttori, in modo che si potesse trovare una convergenza tra le due posizioni.

Un incontro chiarificatore che ha dato i propri frutti, perché il due volte campione del mondo farà parte della quinta stagione di Drive To Survive, la quale sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 24 febbraio. La speranza è che, dopo aver parlato con chi si occupa della realizzazione della serie, la narrazione sia più aderente alla realtà, elemento che Verstappen ha citato come aspetto imprescindibile per la sua partecipazione.

"Beh, prima di tutto, ho sempre voluto farne parte [di Drive To Survive]. Ma ho sempre detto che deve essere realistico. Deve essere un'immagine realistica di come sono. Per questo abbiamo dovuto parlarne prima. E loro hanno capito il mio punto di vista. E naturalmente capisco che, in generale, quando si crea uno show, qualsiasi cosa, ci deve essere un dramma, deve essere emozionante", ha spiegato il pilota della Red Bull a margine della presentazione della livrea della RB19 a New York.

"Ma io sono un tipo che ritiene molto importante che tu sia rappresentato bene, e che non inizino a copiare i commenti sui diversi tipi di filmati mentre non è andata così. Quindi ho dovuto spiegare loro che questo era il mio punto di vista. Altrimenti, ovviamente, non volevo farne parte. Ma sì, hanno capito. Vedremo, quando uscirà, cosa ne penseranno. Ma ovviamente sono ottimista, perché so che è molto importante anche per la Formula 1".