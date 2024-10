F1 | Verstappen: “Red Bull non può costringere tutti a restare”

Gli ultimi mesi sono stati abbastanza turbolenti per la Red Bull, con tanti addii. Dopo che il progettista Adrian Newey ha annunciato la sua uscita a maggio, la squadra di Milton Keynes vedrà anche il direttore sportivo Jonathan Wheatley volare in direzione Sauber/Audi, mentre il responsabile della strategia Will Courtenay si unirà alla McLaren in futuro.

Le loro partenze arrivano dopo un anno tumultuoso per la Red Bull fuori dalla pista. Le tensioni dietro le quinte a livello dirigenziale sono emerse per la prima volta in occasione dei test pre-stagionali in Bahrain, quando un'indagine su presunti comportamenti illeciti da parte del boss del team Christian Horner - caso poi archiviato - è diventata di dominio pubblico. Prima di allora, la Red Bull aveva già perso il progettista Rob Marshall, passato alla McLaren dove è una delle pedine dei successi del 2024.

All'epoca Verstappen aveva messo in guardia dalla prospettiva di perdere quelli che aveva definito "pilastri" della storia della Red Bull, con la prospettiva di poter lasciare la squadra a causa delle sue turbolenze interne, soprattutto quando la posizione del suo mentore Helmut Marko era stata messa in discussione.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Foto di: Alexander Trienitz

"Ho firmato fino al 2028, quindi è molto importante che certi pilastri rimangano al loro posto", aveva spiegato al Gran Premio dell'Arabia Saudita il tre volte iridato.

Parlando con Motorsport.com a Singapore, sei mesi dopo quella dichiarazione a Jeddah, è chiaro che Verstappen non ha lasciato il team, mentre la Red Bull che ora ha scelto di promuovere dall'interno per riempire i vuoti. GianPiero Lambiase, da sempre ingegnere di gara di Verstappen, è uno dei membri a cui sono state affidate responsabilità più ampie nell'ambito della nuova struttura gestionale.

Ma Verstappen sa bene che per Red Bull sarebbe stato difficile mantenere intatta la squadra anche per i prossimi anni, soprattutto con i rivali che cercano aggressivamente di assumere le figure chiave dei successi della scuderia anglo-austriaca. È chiaro che il mercato è sempre in fermento, ma in questo momento gli avversari stanno cercando di strappare elementi chiave per rinforzare il proprio organico fornendo ruoli di primo piano, che magari non sarebbe stato possibile raggiungere in Red Bull. "Beh, non ci siamo riusciti molto bene!", ha detto Verstappen ridendo, prima di dare una risposta più dettagliata.

"Come ho sempre detto, avrei preferito che fossero rimasti tutti ma, alla fine, non si possono fermare le persone dal lasiare. Se le costringi a rimanere quando non vogliono più stare qui, se sono deluse o non ottengono pienamente ciò che vogliono, allora forse è meglio per loro accettare una nuova sfida altrove. Anche se per l'intera squadra sarebbe stato meglio se tutto fosse rimasto com'era. È sempre stato così con le squadre che vincono, la gente inizia a smontarle. Lo si vede in ogni sport. E alcuni ricevono offerte così importanti da altre squadre che anche questo gioca un ruolo".

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Altre figure chiave come il responsabile dell'ingegneria Ben Waterhouse e il responsabile dell'aerodinamica Enrico Balbo hanno prolungato i loro contratti all'inizio dell'anno. Verstappen è quindi fiducioso che la Red Bull abbia la giusta leadership tecnica per portare avanti la squadra nell'era post-Newey, avendo anche un buon rapporto con il direttore tecnico Pierre Wache. "Abbiamo un ottimo rapporto, io e Pierre parliamo molto", ha spiegato.

"Quando sono in fabbrica, cerco sempre di incontrarlo. È molto motivato e mi piace essere coinvolto. Le cose stanno funzionando abbastanza bene, solo che i risultati non sono quelli che vorremmo in questo momento. Sta a noi cambiare le cose come squadra".

"Ho fiducia che le persone sappiano quello che fanno, lo hanno già dimostrato. Anche altre squadre hanno persone molto brave, ma non credo che sia questo il problema in questo momento. Abbiamo solo preso una strada sbagliata, quindi era ora di premere il pulsante di reset e andare in una direzione diversa".

"Alla fine non sono solo due o tre persone a fare la differenza. È il collettivo che fa la differenza. Ognuno deve contribuire e lavorare bene all'interno del proprio ruolo, questa è la cosa più importante".